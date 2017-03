Mayenne : 8295 chiens, chats et furets pucés ou tatoués en 2016

Combien y a-t-il eu de chiens et de chats pucés ou tatoués en Mayenne en 2016 ? Quels sont les races qui ont la cote et les noms les plus donnés ? Les statistiques d’I-cad (le fichier national d’Identification des Carnivores Domestiques) sont tombées.

Près de 6100 nouveaux chiens ont été enregistrés l'an dernier dans le département. Il y a aussi eu 2200 chats... et 10 furets ! La Mayenne est au 74ème rang des départements français en terme d'identification des chiens mais le nombre d’animaux de compagnie identifiés augmente chaque année. Sur le papier, ce n’était pas pourtant pas gagné selon Dorothée Dorée, la directrice du fichier I-cad : "En zone rurale, le statut de l'animal est parfois différent, notamment pour ceux qui vivent dans de petits villages ou sur des exploitations agricoles. On a moins peur de les perdre, c'est assez naturel que le chien ou le chat soit dehors. Les animaux connaissent leurs territoires, les propriétaires savent qu'ils vont revenir si ils s'éloignent un peu. En ville, la crainte de perdre son animal est plus importante. L'identification est donc plus systématique." Mais la tendance est en train de s'inverser. "Les chiens et les chats, même dits "de ferme", sont de plus en plus médicalisés. Et les vétérinaires, qui jouent un rôle clé dans les démarches d'identification, contribuent à faire augmenter le nombre d'animaux pucés ou tatoués."

Les bergers australiens et les chats européens ont la cote

Le fichier I-cad qui nous renseigne aussi sur les races plébiscitées l'an dernier en Mayenne. Pour les chiens, le Berger Australien arrive en pôle position (506 identifications). Le Chihuahua (270) et le Berger Allemand (238) complètent le podium. Viennent ensuite le Shih tzu, le Labrador, le Jack Russel, le Yorkshire, le Bouledogue français, le Golden retriever et le Cavalier King Charles.

Côté chats, c'est le chat Européen qui tient le haut du panier avec 1732 identifications. Il est suivi par le Maine Coon (60), le Sacré de Birmanie (47), le Siamois (46), le Sibérien (44), le Persan (41), le chat de maison ou chat de gouttière (30) et l'Abyssin (16).

Des noms... qui sont souvent des prénoms !

Il est loin le temps où tous les chiens (ou presque) s'appelaient Rex ou Médor ! L'an dernier, année en "M", c'est Maya, Max, Milo, Melba, Mia, Marley, Maestro, Milka et Molly qui se sont taillé la plus grosse part de la gamelle à croquettes. François Pottier en sait quelque chose : il est éducateur canin au centre Educanine de Changé. Et en 2016, il a souvent dû se concentrer pour ne pas se mélanger les pinceaux pendant ses cours collectifs : "L'an dernier, j'ai eu beaucoup de Mia, de Max et de Mila. Ce sont des sonorités très proches... C.était un joyeux bazar pendant les "classes chiots" quand tous les maîtres rappelleraient leur chien en même temps ! Il y avait des consonances similaires. C'était parfois un peu compliqué pour que les chiens s'y retrouvent !"

François Pottier et Dyvia, bénévole au centre Educanine 53, avec leurs chiens Heather et Iago © Radio France - Claudia Calmel

Pour les chats, c'est Maya, Minette, Tigrou, Mimi, Mia et Simba qui ont été les noms les plus donnés. Pour leurs chiens comme pour leurs chats, les mayennais ont choisi pas mal de prénoms d'habitude réservés aux humains. Ce qui ne surprend pas vraiment Dorothée Dorée, la directicrice du fichier I-cad : "Le statut de l'animal évolue dans la société. Il y a peut-être une forme de personnalisation. On utilise donc plus de prénoms pour nommer nos animaux."

Il y a actuellement 61.000 chiens et 17.000 chats pucés ou tatoués en Mayenne. Mais ces chiffres ne reflètent pas la population réelle de nos animaux de compagnie : tous ne sont pas identifiés. On estime qu'il y aurait 20% de chiens et 50% de chats de plus que les donnée fournies par le fichier I-cad.