Mayenne : du fromage noir sur les tables à Noël

Dans le Sud-Mayenne, à Bierné-les-Villages, la fromagerie du Haut-Anjou propose un fromage spécial pour les fêtes de fin d'année. C'est le petit dernier de l'entreprise : "l'Ardoise d'Anjou", un fromage presque entièrement noir.

Des cendres végétales

Ce fromage à pâte molle à base de lait de vache bio pasteurisé se présente sous la forme d'un camembert. Sa croute est blanche mais la pâte est noire.

"On utilise la même astuce que pour le morbier, ce ne sont pas des ardoises pilées, sourit l'un des fromagers, Max Edet. Sauf que dans le morbier, il y a seulement un liseré, nous on en met dans tout le fromage, c'est pour ça qu'il est noir de manière uniforme."

Ce fromage à pâte molle à base de lait de vache bio pasteurisé se présente sous la forme d'un camembert. © Radio France - Elsa Vande Wiele

Encore un nouveau fromage pour Noël

Les cendres végétales changent son aspect visuel mais le fromage reste très doux. "En Bretagne, il existe un fromage noir à base d'encre de seiche, indique le fromager. Il y en a certainement d'autres mais il ne doit pas y en avoir beaucoup."

Ce fromage cendré coûte un peu plus de 22 euros le kilo, on la trouve principalement dans les crémeries du département mais aussi dans les épiceries et sur les marchés.

La fromagerie du Haut-Anjou annonce qu'elle va sortir cette semaine, quinze jour avant Noël, un nouveau fromage qui devrait encore surprendre.