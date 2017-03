Mayenne : il escalade le Kilimandjaro pour ses 50 ans !

Un Lavallois a voulu fêter son demi-siècle en gravissant les 5.985 mètres de la montagne en Tanzanie, dans le sud-est du continent africain. Un défi un peu fou pour ce grand sportif. Il livre les souvenirs de cette journée au sommet de l'Afrique.

La montagne, ce n'est pas la passion première de Thierry Chevris, natif de Laval. L'actuel responsable des ressources humaines dans une banque parisienne a commencé par l'athlétisme, puis le trail, avant de gravir quelques sommets dans les Alpes. Mais le Kilimandjaro et ses 6.000 mètres, c'était le cran au-dessus.

Le groupe en route - DR

"Là c'est pas du tout les mêmes sensations que le trail parce qu'il faut s'acclimater progressivement. En moyenne, on avance à 200 mètres par heure en dénivelé. A 3.800 mètres, j'ai couru 150 mètres et même si je suis très sportif, j'étais très essoufflé, donc c'est important de se préserver", raconte-t-il. Il est parti là-bas avec des amis, eux aussi passionnés par les sensations, et bien préparés.

Le groupe d'amis en route vers le sommet - DR

L’ascension a duré 4 jours avec dans les dernières heures, l'arrivée vers le sommet. _"Je ne m'attendais pas à voir autant de neige sur le Kilimandjaro ! A 4.600m, on a eu la chance le soir de voir la neige tomber, on a fait toute la dernière ascension avec 15 cm de neige. Donc arrivé là-haut, au dessus des nuages, au lever de soleil c'est assez grisant", _sourit-il.

Au sommet, au-dessus des nuages - DR

Ce qui intéressait Thierry Chevris, c'est le défi, mais évidemment l'aspect collectif avec des amis, mais aussi des inconnus, avec qui la solidarité se crée une fois sur place. Il réfléchit déjà à un défi pour ses 60 ans, mais ce ne sera pas l'Everest. Ou du mois pas dans l'immédiat. Le plus haute sommet du monde demande, selon lui, une plus grande technique et ça coûte aussi beaucoup plus cher : près de 45.000 euros contre 3.000 pour grimper le Kilimandjaro.