Mayenne : les chauves-souris de moins en moins présentes dans le département

Alors qu'un nouveau Batman sort ce mercredi dans les salles de cinéma, reste-t-il encore des coins en Mayenne où on peut apercevoir des chauves-souris ? On fait un état des lieux dans le département et on s'est rendu à l'Abbaye de Clairemont, à l'ouest de Laval, pour voir si elles sont toujours là.

Reste-t-il encore des chauves-souris en Mayenne ? Alors que le nouveau film Batman sort dans les salles ce mercredi, on en profite pour faire un état des lieux en Mayenne. Au total, 18 espèces sont présentes mais sont menacées dans le département selon Mayenne Nature Environnement. On compte près de 200 colonies éparpillées dans le département, selon la période, mais elles sont de moins en moins nombreuses chaque année.

On ne voit presque plus, ou plus beaucoup, de chauves-souris sous les arcades du bâtiment des Convers de l'Abbaye de Clairemont. © Radio France - Alexandre Frémont

Où sont-elles ?

D'habitude présente en petit comité à l'Abbaye de Clairemont, à l'ouest de Laval, près du Genest-Saint-Isle, en Mayenne. Là-bas, un gros contingent est régulièrement observé. Enfin, il l'était puisque aujourd'hui, on n'en trouve plus beaucoup. "Je ne comprends pas pourquoi elles ne sont plus là", constate Sophie, une bénévole qui s'occupe de l'entretien sur le site de l'Abbaye. Après un tour du propriétaire, on se rend dans le bâtiment des Convers, là où elles trouvent normalement refuge. Mais ce jour-là, rien. Comme les dernières semaines et les derniers mois d'ailleurs. "C'était autrefois le paradis des chauves-souris mais là on n'en voit pratiquement plus", continue Sophie, "on peut penser que les chauves-souris sont en train de disparaître, en tout cas à Clairemont".

L'Abbaye de Clairemont a été autrefois le paradis des chauves-souris. © Radio France - Alexandre Frémont

L'Abbaye de Clairemont a été autrefois le paradis des chauves-souris. © Radio France - Alexandre Frémont

Leur habitat a évolué

S'il y a moins de spécimens dans le département, c'est parce que leur habitat a évolué en Mayenne. "Il y a des changements globaux comme par exemple l'agriculture moderne qui a fait pas mal de ravages sur les chauves-souris, que ce soit à cause de l'utilisation de pesticides et d'insecticides qui ont pu diminuer la ressource alimentaire des animaux", détaille Claire Chatagnon, chargée de mission faune à Mayenne Nature Environnement et spécialiste des chauves-souris. "Le paysage s'est aussi modifié donc elles ont aussi pu perdre des territoires de chasse", continue-t-elle.

Pour tenter de trouver une explication, on demande à Sophie si ce n'est pas le départ d'un certain "Batman" qui a fait partir les chauves-souris ? "Peut-être qu'il donnait des insectes, des petits moustiques et des petites mouches aux chauves-souris, non Batman est parti, il n'est plus à l'Abbaye", sourit-elle. En tout cas, vous pouvez aller voir par vous-mêmes sur place si vous en apercevez.