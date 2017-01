Louka, premier bébé mayennais de l'année 2017

Né à Laval, à 4h36 le 1er janvier 2017, Louka est devenu le premier bébé de la nouvelle année en Mayenne. Un "titre" qui amuse sa maman, Emilie Lemetayer.

Louka était visiblement pressé. Alors que sa naissance était programmée pour le 9 janvier, le bébé a finalement pointé le bout de son nez le matin du 1er janvier au centre hospitalier de Laval. A 4h36 exactement, ce qui fait de lui, le premier bébé du département en 2017 ! "On ne pensait pas qu'il viendrait aussi tôt. Mais bon on décide pas hein ! sourit sa maman, Emilie Lemetayer. Pour le réveillon avec David, le papa, on avait fait soft. On était restés à la maison, sans excès, car l'enfant me travaillait un petit peu".

Les premières contractions arrivent à minuit et demi. "Il fallait emmener le grand frère Ethan, 2 ans, chez la tata. Donc je suis rentré à l'hôpital à 2h, et Louka est arrivé vers 4h36. Il pèse 3,640 kg, mais pour la taille, on ne pourra le mesurer que dans deux jours !", explique l'agent d'entretien à Laval Agglomération. Alors, avoir donné naissance au premier bébé de l'année, ça surprend Emilie, la maman de 27 ans. "On ne s'y attendait pas tellement parce que vu l'heure on s'est dit qu'il y avait d'autres personnes avant nous. Et puis non, apparemment le mois de décembre a été calme en naissances", conclut-elle.