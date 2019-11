Mayombé, la gorille femelle de Beauval trouve l'amour au Gabon !

"Bisous, bisous" entre Djongo et Mayombé !

Châteauroux, France

L'amour au Gabon ! Voilà ce que semble avoir trouvé Mayombé, gorille des Plaines agée de 12 ans. Cette femelle a quitté le zoo-parc de Beauval le 24 juin dernier pour une une introduction dans le Parc National des Plateaux de Batéké au Gabon. Kuimba, femelle âgée de 9 ans, avait aussi fait le voyage mais elle a succombé 3 mois plus tard, probablement des suites d'une infection respiratoire. Mayombé s'est alors retrouvée seule. Pour la rassurer, Manon, une de ses soigneuses de Beauval a fait le déplacement au Gabon pour la rassurer en lui faisant entendre sa voix notamment.

Mais pour les gorilles, comme pour les humains, la solitude n'a rien de bon. Alors, les équipes de Beauval ont cherché un compagnon à Mayombé et elles ont trouvé : Djongo, un jeune mâle réintroduit il y a 6 ans et qui n'avait pas, jusqu'ici en tout cas, approché de femelle, préférant rester aux côtés de son père.

La rencontre entre les deux gorilles, qui pouvait présenter un risque, s'est finalement bien passée. Des regards furtifs au départ, des approches et puis...le contact ! Les deux gorilles se sont enlacés avant de s'accoupler un peu plus tard. L'amour semble avoir transformé Mayombé qui file le bonheur parfait sur une partie de l'Iîle qui porte son nom...elle est pas belle la vie ?