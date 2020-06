Mehun sur Yèvre : un photographe a trouvé un subterfuge pour les photos de classe, malgré le Covid

Pas de fête de fin d'année dans les écoles cette année, ni de photo de classe pour cause de Covid. Un photographe de Mehun sur Yèvre, Eric Doré, va pourtant proposer de réaliser une photo de fin d'année pour les gamins et leur maîtresse.

Pour Eric Doré, il n'était pas question de laisser les gamins sans souvenir de leur classe : " Il fallait faire absolument quelque chose pour qu'ils aient au moins une image de cette année, une trace de la communauté qu'ils avaient créée cette année. J'aurais été trop frustré pour eux ! Au début, on avait pensé faire une photo de groupe avec des masques sur la bouche, mais comme tous les enfants n'ont pas repris la classe, ce n'était même pas possible. !"

Les visages sont incorporés dans une aquarelle réalisée par Christian Desroches. © Radio France - Michel Benoit

C'est une amie, qui a mis en relation Eric avec Christian Desroches. L'artiste qui réside tout près, à Vignoux sur Barangeon, a alors pris ses pinceaux et a proposé une aquarelle figurant un groupe d'enfants avec leur maître, dans des tons orangés, un peu rétro. Des silhouettes sans visage : " L'idée, c'était de maintenir une forme graphique avec un vrai style et non pas une copie d'une photo, façon collage pour aboutir à une fausse photo, explique Christian Desroches. Je me suis inspiré des couleurs que j'utilise dans mes peintures avec des tons obtenus grâce à l'or quinacridonne. Pour les vêtements, il fallait un peu les dépersonnaliser mais pas trop pour que chaque môme puisse quand même s'identifier à la silhouette qu'on allait lui coller et qui n'est évidemment pas la sienne."

Christian Desroches, dessinateur et peintre. © Radio France - Michel Benoit

Eric reprend les photos individuelles des enfants, faites en novembre et incorpore ensuite leurs visages dans le groupe. C'est le gros du travail. Il faut évidemment coller à l'effectif de la classe : " On a constitué l'aquarelle de façon à pouvoir supprimer par informatique, certaines silhouettes sur les côtés. On peut également en ajouter. L'informatique, c'est magique, mais c'est un énorme travail. Pour une école, par exemple, j'ai 147 visages d'enfants à détourer, sans compter les enseignants et les Atsem. Ce n'est pas rentable, mais je voulais vraiment faire quelque chose et ça fait parler de moi ! " A l'arrivée, cela donne une photo vraiment originale qui marquera à coup sûr les enfants.