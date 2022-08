Mel Gibson est porté disparu dans le Nord-Mayenne

Mel Gibson est recherché dans le Nord-Mayenne depuis fin juillet. Pas l'acteur, mais un lapin bélier mayennais qui porte son nom. Depuis plus d'un an, il est l'animal de compagnie de Mathias Denuault, le propriétaire du pub à Victor à Lassay-les-Châteaux. Il s'est enfui et n'est pas rentré.

Où est passé Mel Gibson ? Pas l'acteur américain mais un lapin bélier mayennais, blanc avec des taches noires sur le dos, les yeux cernés de noir et de longues oreilles tombantes.Depuis un peu plus d'un an, il est l'animal de compagnie de Mathias Denuault, propriétaire du "Pub à Victor" à Lassay-les-Châteaux dans le Nord-Mayenne. Mel Gibson a disparu fin juillet devant la terrasse du bar et il manque énormément à son propriétaire.

"Il est marrant comme tout"

"Il a une bonne petite bouille, raconte Mathias Denuault. C'est un lapin qui est génial, il est marrant comme tout. _Il est câlin_. Il va vers les gens. J'étais obligé de bien fermer la porte de ma chambre, sinon il débarquait et il me sautait dessus." Le lapin porte le nom de l'acteur un peu par hasard. Mathias avait choisi de l'appeler Mélanie, comme la dame qui lui a vendu le lapin, avant de s'apercevoir que l'animal était en fait un mâle. Le nom Mel Gibson lui est alors venu en tête. Le propriétaire est persuadé que si Mel Gibson s'est éloigné, quelqu'un lui a dérobé.

Mathias Denuault nous parle de son lapin, Mel Gibson. Copier

"Il était en terrasse et j'ai voulu le rentrer, précise Mathias Denuault sur le jour de la disparition de son lapin. Il y avait des clients habitués qui m'ont dit 't'inquiète pas on le surveille' mais à un moment quand je suis ressorti, plus de lapin." Mathias Denuault a cherché dans toutes les rues de Lassay-les-Châteaux, il a même demandé à des employés municipaux, mais rien. "Personne ne l'a vu, personne. Aucune trace. Je ne sais pas ce qui s'est passé." C'est pour cela qu'il pense que son animal de compagnie a été volé. "Il avait l'habitude de fuguer mais il revenait au bout de deux jours maximum. Il se baladait tout le temps sur le trottoir, mais il rentrait à chaque fois."

Mathias Denuault offre alors une récompense financière à celui ou celle qui retrouverait Mel Gibson. Si vous l'apercevez, vous pouvez téléphoner à France Bleu Mayenne.