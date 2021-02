Melisey : un distributeur automatique de chambre à air pour vélos

Une première en Franche-Comté avec à Melisey un distributeur automatique de chambre à air pour vélo. Il est installé depuis une semaine devant le magasin de cycles de Matthieu Converset. Placé sur la route d'accès à la Planche des Belles filles ce distributeur à pour but de dépanner les week-end.

Vous voulez faire une sortie vélo le week-end, vous avez oublié que la dernière fois vous étiez rentré avec un pneu à plat. Pas de problème, il suffit de passer devant le magasin les cycles des Mille Etangs à Melisey, vous devriez trouver votre bonheur.

Pour les jours de fermeture du magasin.

Tout comme Thibaut Pinot, Matthieu Converset, qui est un ancien cycliste professionnel, habite dans le Pays des Mille Etang, à Melisey. Son magasin de cycles est fermé le dimanche et lundi, et les habituées l'appellent régulièrement quand ils ont besoin de dépannage un dimanche ou un lundi.

L'idée lui est donc venue d'installer un distributeur automatique de chambre à air. "C'est plus pour dépanner" explique Mattieu Converset. Son magasin de situe sur la route d'accès à la Planche des Belles Filles, le conseil départemental de la Haute-Saône à pour slogan "une terre de vélo", Matthieu Converset estime que ce distributeur permet de jouer le jeu.

Plus un dépannage.

Ce distributeur est plus pour un dépannage sur les jours de fermetures des commerces, ce serait assez rare sur une longue sortie vélo de crever un pneu pile poil devant le magasin. C'est plus pour répondre au dépannage de dernière minute, la sortie qui n'était pas programmée alors qu'on savait que le pneu était à plat et qu'on attendait le week-end suivant pour réparer.

Des distributeurs automatiques assez rare en France.

CC'est le fabriquant de pneus et chambre à air Schwalbe qui propose ces distributeurs, il y en a actuellement moins d'une dizaine en France. Ce sont d'anciens distributeurs automatiques de paquets de cigarettes en Allemagne, Schwalbe les a racheté pour les reconvertir. Matthieu Converset a attendu trois mois avant d'avoir le sien.

Ces distributeurs plutôt rustiques fonctionnent uniquement à pièces. Matthieu conversé a installé un assortiment de dimensions de chambre à air pour dépanner le plus grand nombre. Le premier week-end après son installation, deux chambre à air on été retirées du distributeur sans aucune publicité.