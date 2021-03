Mélusine Mallender : "La liberté, c'est ne plus avoir peur"

L'aventurière Mélusine Mallender sillonne le globe depuis dix ans. Elle nous raconte comment elle a réussi à se libérer de ses peurs pour aller toujours plus loin.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec nous offre un bol d'air et de liberté tout autour du monde. Mélusine Mallender est aventurière, elle parcourt le monde seule avec sa moto. On découvre avec elle comment tout a commencé.

Savoir repousser ses limites

À 29 ans, Mélusine Mallender est déjà animée par une envie de voyage. Lorsqu'elle croise la route de l'explorateur Christian Clot, elle réussi à force d'insistance à le convaincre de l'emmener avec lui en expédition. Il accepte de la former lors d'un premier voyage en Patagonie.

Je découvre un univers que je ne connaissais pas

"C'est vraiment l'aventure" résume Mélusine Mallender, "j'ai froid, j'ai faim, je campe seule au milieu de rien". Malgré les difficultés, c'est l'envie de continuer qui reste la plus forte et qui permet à la jeune femme de repousser ses propres limites.

Se libérer de ses peurs

Mélusine Mallender souhaite vivre ses propres aventures. Après ce voyage de formation, elle enfourche sa vieille moto et décide de partir en direction du Japon.

Au moment de partir, je suis euphorique

Si Mélusine Mallender prépare son voyage, elle s'élance malgré tout vers l'inconnu. Ses premiers jours sont difficiles et l'euphorie cède un peu de terrain à la peur. Elle perd ses papiers, elle ne sait pas où dormir, elle pourrait craquer mais elle décide de ne plus avoir peur.

"La société nous dit de faire attention, qu'une femme en voyage peut se faire voler, violer ou attaquer, qu'on est vulnérable" résume l'aventurière, "on porte ce bagage d'inquiétudes que les gens nous transmettent".

Arrivée en Ukraine, Mélusine Mallender est totalement désespérée. Elle dort dehors mais est recueillie par Sacha et sa mère qui vont la nourrir et l'héberger pendant deux jours. Remise en selle, l'aventurière décide de se débarrasser de ses peurs et de reprendre la route.

Cela fait désormais dix ans qu'elle sillonne la planète.