"Memes berrichons" : le compte Instagram qui s'amuse de la culture et du patrimoine berrichon

La recette est très simple : beaucoup d'humour, une bonne dose d'autodérision et une louche de références à la culture berrichonne. Et ça cartonne ! Le compte Instagram "Memes berrichons" compte plus de 6.400 abonnés.

Commençons par le commencement : d'abord, c'est quoi un meme ? C'est une image, une photo virale sur les réseaux sociaux que des internautes s'amusent à détourner, en faisant un montage ou en ajoutant un texte en légende. Sur Instagram, il existe plusieurs comptes de memes régionaux, qui tournent en dérision les caractéristiques d'un territoire.

Des blagues sur le crottin de Chavignol, les galettes de pommes de terre, sur Issoudun ou Vierzon...

Mais jusqu'au début de l'année 2021, il n'y avait aucun compte qui concernait l'Indre et le Cher. "Le Berry, c'est un vide pour beaucoup de choses, pour les médecins, pour les services publics... et pour les memes aussi, explique Yves, l'un des créateurs du compte. Mais au moins pour les memes, on a comblé ce vide !". Avec Kenza, une amie, ce jeune vingtenaire très attaché au Berry a lancé la page Instagram.

Avec bientôt 400 publications sur le compte, ils déclament leur amour pour le crottin de Chavignol, le pâté berrichon, la galette de pommes de terre, le vin de Valençay... On rit de l'actualité de l'Indre et du Cher. On se moque gentiment de Vierzon ou d'Issoudun. "On fait des plaisanteries sur les éléments qui font l'identité du Berry, explique le jeune homme. Ce qui a beaucoup marché, ce sont les blagues sur les jeunes qui quittent le Berry pour aller faire leurs études. Ils nous disent qu'ils sont partis mais qu'ils resteront toujours Berrichons !".

Ça fait plaisir de voir que ça fait rire les gens, c'est touchant de voir à quel point ils sont attachés à leur région

Une véritable communauté d'internautes est née autour de cette même passion : la fierté d'être berrichon ! "Quand ils sont chez eux, les Berrichons critiquent tout le temps leurs villes, en disant qu'elles ne sont pas toujours très belles, qu'il n'y a rien à faire, mais quand ils sont en dehors du Berry, ils deviennent les plus grands ambassadeurs de nos deux départements, s'amuse Yves. Ils font connaître le Berry à travers toute la France".

"Quand on fait une plaisanterie sur un tout petit village, les gens réagissent et nous envoient plein de messages pour nous dire à quel point ça les touche et à quel point ils se reconnaissent", poursuit-il.

Petite sélection de nos memes berrichons préférés