Menetou-Salon : un air de far west dans la campagne berrichonne

Bell Fourche city propose un hébergement original et rustique pour remonter au temps des pinoniers du far west

On y vit comme à l'époque des pionniers : à Bell Fourche City, pas d'électricité, ni d'eau courante. Le village a même son saloon... Aurélie, de Bourges, a réservé deux nuits avec ses enfants de 10 et 5 ans, tout excités de vivre comme les cow-boys. Ce sont les enfants qui ont décidé du type d'hébergement : ils ont préféré la tente de pionnier au ti-pi d'indien : " Les premières villes de l'ouest quand elles se sont montées, c'était des villes de tentes, de toile " résume Franck Gilbert, créateur de Bell Fourche city. " C'est ce type de tente que je propose. Il y en a de différentes tailles. La plus grande correspond à une tente d'officier durant la guerre de sécession. Il y a un grand lit de deux personnes et un petit lit de camp en bois. On fait quand même une petite entorse à l'ambiance du 19eme siècle puisque le grand lit dispose d'un matelas et d'un sommier. "

La grande tente de pionnier © Radio France - Michel Benoit

Amaury, 10 ans, se sent aussi courageux qu'un vrai cow-boy : " Cette nuit, j'irai dormir tout seul dans une petite tente, comme un grand ! Je suis vraiment content d'être ici. On va faire du lasso, du cheval et plein d'activités. Ca va être génial."

Amaury, dix ans, et sa soeur Eloïse, cinq ans © Radio France - Michel Benoit

Pas de téléphone portable, et pour l'eau chaude : " Il y a des petits poêles pionniers pour chauffer l'eau sur des bassines " explique Franck Gilbert. " Une autre solution encore plus écologique, c'est de mettre de l'eau le matin dans la bassine, de la liasser au soleil et de se laver le soir : je vous assure que l'eau peut être bien chaude."

Pour faire chauffer l'eau, un petit poêle à bois et une bassine © Radio France - Michel Benoit

Des toilettes sèches, et le feu de camp le soir avec des saucisses de bison au menu, près du chariot des pionniers : " Cela correspond vraiment à ce qu'on souhaite : se déconnecter, la simplicité, le retour à la nature " se réjouit Aurélie, la maman. " Etant plus jeune, j'ai fait des stages d'équitation où on dormait à la dure. Cela ne me fait pas peur. On n'est pas obligé d'avoir tout le confort d'un hôtel. "

Franck Gilbert, propriétaire de Bell Fourche city, derrière le bar du saloon © Radio France - Michel Benoit

L'année prochaine, le bureau du shérif sera installé à côté du saloon. le village va ainsi s'étoffer chaque année. Il y aura aussi une prison. Franck Gilbert va même accueillir les convives d'un mariage ce weekend : " La fête va se passer ici. Et les mariés m'ont demandé de prononcer symboliquement en tant que maire de Bell Fourche leur union. Ce que je vais faire avec plaisir en grande tenue. Evidemment, le vrai mariage aura eu lieu avant à la mairie." Souvenirs garantis... pour petits et grands...