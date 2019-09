Menhirs, dolmens, une cinquantaine de chercheurs réunis en Vendée

Vendée, France

Le Groupe Vendéen d'Etudes Préhistoriques organise avec le CNRS, toute cette semaine, une rencontre Internationale sur le Mégalithisme dans le Monde. Pour la première fois, une cinquantaine de chercheurs partagent et échangent leurs connaissances et les résultats de leurs recherches sur le phénomène mégalithique. Ces Mégalithes, étymologiquement "grosses pierres", datent d'une période allant du cinquième au troisième siècle avant Jésus-Christ. _"Ces monuments sont caractéristiques des premières populations d’éleveurs, de paysans et de cultivateurs"explique Jean Marc Large, du Groupe Vendéen d'Etudes Préhistoriques, "Nous sommes dans une région qui est très anciennement implantée"._ La Vendée compte 200 sites répertoriés dont 49 inscrits ou classés aux Monuments historiques.

Il y a toujours une part de mystère

"Pour les dolmens, on sait que sont des tombeaux collectifs entourés de masse de pierres, des cairns, qui donnaient un sens très ostentatoire à ces monuments", explique Jean-Marc Large, "en revanche, il reste toujours une part de mystère autour des menhirs. Ils nous posent de sacrées questions. Certains menhirs sont "indicateurs", peut-être aussi "cérémoniels" mais on est dans les domaine des hypothèses". La rencontre Internationale sur le mégalithisme se déroule du 9 au 14 septembre, à l'Historial de Vendée.