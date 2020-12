"Merde mon masque" : la chanson pleine d'humour d'un groupe rouennais sur l'oubli du port du masque

capture écran You Tube

La chanson est disponible depuis le 1er décembre sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement.

Tout part d'une histoire vraie racontée par nos confrères de France 3 Normandie. Fred, un artiste rouennais, descend à la boulangerie pour acheter des viennoiseries et se rend compte qu'il a oublié son masque. Il se fait rapidement rappeler à l'ordre et décide d'en faire une chanson "Merde mon masque", une phrase qui parle à tout le monde , élue même phrase de l'année 2020 !

Fred et deux autres amis musiciens, Stéphane et Yvan, écrivent les paroles, enregistrent et mixent le morceau en trois semaines pendant le mois de novembre. De quoi s'occuper pendant le confinement ! L'auteur explique à France 3 Normandie que sa chanson n'a pas de revendication politique ou militante.

Je ne suis ni pour, ni contre. On a fait cette chanson pour dédramatiser la situation.

Le morceau, sorti début décembre, est disponible sur les différentes plateformes de streaming et de téléchargement.