Merguez pour tout le monde avec le barbecue connecté en libre service de Bonchamp, près de Laval

Plus question de vous priver de chipolatas et de grillades, simplement parce que vous n'avez pas de barbecue. A Bonchamp-lès-Laval, la municipalité a fait installer un barbecue connecté en libre service à l'espace de loisirs de Galbé. Un service totalement gratuit que nous avons essayé.

Un barbecue, un bon barbecue, c'est très sympa ! Enfin surtout pour ceux qui mangent mais pour celui qui doit s'occuper de la cuisson, c'est beaucoup de boulot. Nous avons trouvé une solution pour vous : le barbecue connecté. Simplement avec votre téléphone, vous allez devenir le roi du grill.

Figurez-vous que cela existe chez nous en Mayenne, la municipalité de Bonchamp-lès-Laval a en fait installé un à l'été 2019 et c'est en libre service. Nous avons donc testé pour vous cet objet insolite installé à l'espace de loisirs de Galbé, près du stade.

Ce service est gratuit et en libre-service sur l'espace de loisirs de Galbé, près du stade de la commune. © Radio France - Aurore Richard

Nous arrivons face à une sorte de gros cendrier rouge. Très surprenant, et pas seulement pour nous, pour Mauricette aussi, en pleine promenade. "On dirait un espèce de barbecue qui marche peut-être avec le solaire, non ?", s'interroge cette Bonchampoise.

Il fonctionne en fait avec une application sur smartphone. "Cela ne me donne pas forcément envie d'essayer parce que j'ai juste un petit portable, je n'ai pas de... smartphone, je crois qu'on dit comme ça", poursuit Mauricette.

Un smartphone et le Bluetooth activé

Malgré tout, pour les autres, pour ceux qui ont un smartphone, le maire de Bonchamp-lès-Laval, Gwénaël Poisson va nous expliquer comme cela fonctionne. "Il faut télécharger l'application Cooxy, mettre le Bluetooth quand vous êtes à côté et ça le met en marche. C'est que j'essaie de faire justement... Bon... Pour l'instant, je n'ai rien", explique l'élu.

Après une nouvelle tentative sur un autre portable, le "bip" de mise en marche résonne. "Voilà, ça y est. Vous avez "température demandée" quand vous cliquez sur "viande", il vous le monte à 280°. Là, il est en train de chauffer puisqu'on voit la température qui s'affiche à l'écran qui monte", décrit Gwénaël Poisson.

Seule la plaque au centre chauffe, pas la partie autour, c'est une mesure de sécurité. © Radio France - Aurore Richard

Maintenant il n'y a plus qu'à attendre tranquillement que tout cuise. A la fin, n'oubliez pas de vous déconnecter, vous verrez les petites lumières au pied du barbecue qui passent au rouge.

Une lumière rouge signifie que le barbecue chauffe et une verte indique qu'il est libre et éteint. © Radio France - Aurore Richard

Ce service est en plus totalement gratuit. La municipalité de Bonchamp-lès-Laval a déboursé 3 000 euros pour ce barbecue.

Un emplacement au cœur de l'espace de loisirs de Galbé

"C'est un espace où on a beaucoup de tables de pique-nique, il y a des aires de jeux pour enfants, on a le mini-golf donc _beaucoup de familles viennent quand il fait beau, l'après-midi, voire la journée_. L'idée, c'est de permettre à ces personnes de faire des grillades de manière aisée. C'est un plus, c'est à leur disposition", justifie le maire de la commune, Gwénaël Poisson.