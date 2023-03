Mérignac : taper dans la balle jaune puis trouver un emploi

Un job dating un peu particulier se déroulait jeudi 30 mars à Mérignac au complexe sportif Daniel Colombier. L'association Fête le Mur, créé en 1996 par Yannick Noah proposait à des demandeurs d'emploi et des recruteurs de se retrouver le temps d'une après-midi. D'abord, ils ont joué au tennis pendant une petite heure et demie avant de passer de vrais entretiens. C'est l'opération Jeu Set et Job.

Des avantages pour les demandeurs d'emploi...

Ils étaient une trentaine présent sur les cours de tennis. Parmi eux, certains suivent depuis un mois un programme assez particulier. Le mardi est réservé au cours de tennis, le jeudi au cours de développement personnel.

L'opération Jeu Set et Job, c'est l'aboutissement de ce programme. Yassi en a fait partie, il en est ravi : "j'ai bien développé mon coup droit, mais aussi ma confiance en moi, je suis moins stressé maintenant quand je passe des entretiens". Jouer avec des recruteurs lui a permit de "les voir d'un autre œil et pas comme des gens haut placés". Il a été suivi pendant ce mois comme 11 autres demandeurs d'emploi par Eric Barsacq le directeur de Fête le Mur Bordeaux Gironde Aquitaine : "l'école du sport, c'est l'école de la vie, ils apprennent des valeurs ici qu'ils leur serviront dans les entretiens et dans toute leur vie".

...et aussi pour les entreprises

Et en coéquipier ou en adversaire de ces demandeurs d'emploi, une vingtaine de recruteurs d'entreprise de la région étaient présente. Pour Solène, recruteuse pour Lidl, "c'était la première fois que je jouais au tennis, une super expérience et ça nous a permis d'observer les comportements et d'avoir des contacts moins institutionnels qu'en entretien". Développer des liens, mais aussi voir les personnalités, c'est le but recherché par Vincent Chevalier le responsable national de Jeu Set et Job : " ça permet d'observer les comportements naturels, certains vont faire l'effort de d'autres non, et c'est une bonne première observation avant le CV".

Après le tennis place aux entretiens © Radio France - Jean-Baptiste Pierron

Après ces parties de tennis, de vrais entretiens se sont déroulés. Victor Chevalier rappelle que l'an passé au niveau national, c'est 20 % de demandeur d'emploi qui ont trouvé un emploi avec ces journées. Jeudi 30 mars, c'était la première fois que Jeu Set Job se déroulait à Mérignac, mais depuis deux ans l'événement a aussi lieu à Pessac et Bordeaux Grand Parc. Cette année encore, rendez-vous en mai puis en juin.