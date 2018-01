Si si, on vous promet... La pointe bretonne n'a rien à envier à la Corse ! Le taux d'ensoleillement de ce mois de janvier est particulièrement élevé dans la région, par rapport aux autres régions de France.

Bretagne, France

Du vent, de la pluie, du gris ... La météo n'est pas franchement folichonne en ce début d'année 2018 en Bretagne. Pourtant, les relevés scientifiques sont formels : l'ensoleillement est bon en Bretagne !

Les Finistériens n'ont pas à se plaindre

Les chiffres parlent d'eux-même. A Brest et Quimper, le nombre d'heures d'ensoleillement vaut celui de la Corse pour ce mois de janvier. La pointe bretonne dépasse même largement les 20h d'ensoleillement à Lille, les 17h de Bordeaux.

Deux fois plus de soleil à Brest qu'à Bordeaux!

En effet, ce mois de janvier affiche plus de 47h de soleil à Quimper, près de 44h à Brest. Une belle performance par rapport au reste de la France ! Mais ces chiffres s'expliquent surtout par la météo pourrie dans les autres départements. A Bordeaux, la normale pour un mois de janvier, c'est 96 heures, alors que les moyennes habituelles en janvier tournent autour de 61 et 65 heures pour Brest et Quimper.

Histoire de relativiser, on peut rappeler que Moscou ne peut se targuer d'avoir vu le soleil que pendant 6 minutes depuis le début du mois.