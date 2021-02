Météo : Pourquoi le ciel est tout jaune au-dessus de nos têtes en Côte-d'Or et en Saône-et-Loire ?

Ce samedi 6 février 2021 une grande partie des habitants de l'Est de la France et de Dijon ont eus la surprise de découvrir un ciel tout jaune au-dessus de leurs têtes. Un phénomène tout à fait naturel explique un prévisionniste de Météo France, en cause : du sable en provenance du Sahara.

Vous avez été très nombreux à contacter France Bleu Bourgogne ce matin. Le ciel jaune aperçu ce samedi 6 février 2021 au matin est "lié à du sable qui remonte de l'Afrique du Nord" explique un prévisionniste de Météo France que nous avons joint au téléphone. "C'est du sable qui se trouve dans les nuages d'altitude poussé par un flux de Sud". Un phénomène encore accentué par la lumière du soleil. "Le soleil un peu rasant que l'on a en cette saison donne cet aspect jaunâtre dans le ciel. Difficile à dire combien de temps durera ce phénomène. Ce sera en fonction de l'avancée de la perturbation, le sable en altitude s'évacue lentement vers l'Alsace, normalement en début d'après-midi tout ceci devrait se dissiper", au moins au-dessus de Dijon.

Un phénomène entièrement naturel

Ceci dit complète le spécialiste "ce sable devrait rester au-dessus de l'Est de la France jusqu'en fin de journée." Un phénomène entièrement naturel poursuit-il. "Ce ciel jaune est dû à un concours de circonstances qui mêle hauteur du soleil et épaisseur des nuages au moment où passe le sable. Il faut savoir que le sable 'arraché' d'Afrique et projeté dans le ciel est très fréquent". Présent à Météo France depuis 30 ans, le technicien ajoute tout de même : "cela ne fait que 5-6 fois que j'aperçois un tel phénomène". Si ce nuage et cette impressionnante couleur sont visibles sur l'Est de la France "il est sans doute plus discret sur l'Ouest du pays". Bref l'apocalypse, la fin du monde ne sont pas encore pour aujourd'hui : "on a encore le temps!" souffle prévisionniste dans un sourire.