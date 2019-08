Métiers extraordinaires : Claire, sirène professionnelle

Tout l'été, France Bleu part à la découverte de métiers qui sortent de l'ordinaire. Aujourd'hui, Claire, sirène professionnelle, écrit des spectacles et réalise ses performances dans plusieurs aquariums, notamment à Paris, mais également dans des clips et des événements privés.

Paris, France

Claire Baudet, 30 ans, a débuté sa carrière de sirène professionnelle en 2011. Originaire de La Rochelle, elle a toujours été passionnée par le milieu marin et les créatures mythologiques. Après des études en communication, en sociologie ou encore en médiation culturelle, la jeune femme a décidé de tout plaquer et de se consacrer à sa passion.

La première sirène professionnelle en France

En parallèle de sa thèse sur la "Disneyisation du mythe des sirènes", elle est devenue la première sirène professionnelle de France. "C'est un métier qui peut sembler un peu farfelu comme ça, en convient Claire. Mais à un moment, j'avais terminé ma licence, je cherchais un sens, quoi faire dans ma vie." Et c'est là qu'elle a eu l'idée de "faire la sirène" pour des événements, des shows aquatiques.

Il y a huit ans, le concept était encore inconnu en France, mais commençait déjà à bien fonctionner aux États-Unis, avec notamment le succès d'Hannah Mermaid. Déjà expérimentée en plongée, Claire commence à fabriquer ses propres costumes, sachant qu'une queue de sirène peut peser jusqu'à 15 kg.

"Quand j'ai eu cette idée, ça m'a embarquée ! Je n'ai pas dormi pendant trois jours !" - Claire

Spectacles dans les aquariums et clips musicaux

Au bout de quelques mois, sa carrière décolle. Claire écrit et réalise ses propres spectacles dans plusieurs aquariums, notamment à Paris et à Casablanca. Dans la capitale, cet été, elle donne deux représentations, cinq jours par semaine. Un métier exigeant et physique : la sirène peut rester une minute en apnée sous l'eau.

Claire passe également beaucoup de temps à gérer ses réseaux sociaux et sa chaîne Youtube qui compte près de 400.000 abonnées. Elle y publie quasiment une vidéo chaque semaine. La jeune femme participe également des événements privés, des séances photos et des tournages. On peut la voir par exemple dans le clip de la chanson "Une sirène à Paris" du groupe Dionysos.

Un métier qui attire de plus en plus

Selon Claire, on compte désormais une centaine de passionnées du mythe de la sirène en France mais seules quatre ou cinq sont professionnelles. Cela reste donc un métier très rare et la jeune femme est toujours la seule à vivre uniquement de son art.

Même si les débuts de Claire ont été compliqués, beaucoup ne comprenaient pas où elle voulait en venir, la jeune femme a réussi son pari. "C'est vraiment génial de pouvoir vivre de sa passion, sourit la sirène, les gens m'ont suivie dans mon délire, parce que c'est quand même un délire !".

