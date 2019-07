Métiers extraordinaires : Roger, guide batelier aux hortillonnages d'Amiens

Depuis 31 ans, Roger exerce le métier de guide batelier. Il assure des visites guidées aux hortillonnages d'Amiens, des jardins sur l'eau auxquels on accède uniquement en bateau. Un métier devenu une véritable passion pour cet homme de 50 ans, amoureux de la nature et la pêche.

Amiens, France

« C'est un véritable paradis ». Roger, 50 ans, ne tarit pas d'éloges sur les hortillonnages d'Amiens, une petite Venise verte avec ses 55 kilomètres de canaux au milieu d'une mosaïque de jardins, à quelques centaines de mètres seulement de la cathédrale. « Un endroit magique et calme » , pour le guide batelier qui exerce depuis 31 ans son métier.

Roger connait les hortillonnages par cœur. Ses parents y ont acheté une terre quand il était enfant. Dès l'âge de 7 ans et demi, il apprend à faire de la barque à la perche. Pas de moteur, seulement l'huile de coude. « On faisait du canoë, on allait se baigner dans les canaux et on s'y baigne toujours d'ailleurs », raconte-t-il. Et bien sûr, il pêche à la ligne : « C'est ma première passion ». Autant dire que les hortillonnages sont un superbe terrain de jeu.

Les premiers pas à l'adolescence

Plus tard, quand il atteint ses 15 ans, il a fait ses premiers pas de guide batelier. Roger raconte aux visiteurs l'histoire des hortillonnages, dresse la liste des animaux que l'on peut rencontrer sur l'eau (poules d'eau, canards) ou au détour d'un jardin (écureuils, martin-pêcheurs, piverts et même hérons). « Quand j'ai commencé, j'étais un peu timide. Aujourd'hui, c'est plus facile », reconnait l'homme au visage rond et jovial.

Roger a appris son métier de guide batelier sur le tas. Il n'y avait pas de formation à l'époque. Ce sont les anciens qui l'ont épaulé à ses débuts. Aujourd'hui, ses jeunes collègues sont formés pendant deux semaines par leurs aînés. Il faut avoir en poche une attestation passager et son brevet de secourisme pour promener en barque les visiteurs.

Un métier, une passion

Guide batelier, c'est une véritable passion. Un travail saisonnier, certes. Les hortillonnages sont ouverts du 1er avril au 31 octobre chaque année. Mais Roger aime travailler dehors, dans cet écrin de nature, au milieu des animaux et il aime partager avec les autres. Et puis, l'homme ne manque ni de bagout, ni d'humour.

Au fil de la promenade sur l'eau qui dure en moyenne 45 minutes, les visiteurs apprécient ses commentaires et ses anecdotes. « Il y a peu de moustiques car les hortillonnages sont riches en poissons. Dès que les moustiques se posent sur l'eau, ils sont aussitôt gobés », explique Roger à son groupe.

Équipée d'un moteur électrique, la barque ne fait pas de bruit, ce qui permet d'approcher les canards et les poules d'eau sans les effrayer. « Autrefois, c'était un moteur à essence. A la fin de la journée, je n'avais plus de voix », se souvient Roger. Le guide batelier parle d'autant plus facilement des hortillonnages, « un petit village où tout le monde se connaît et se dit bonjour ».

Les infos pratiques

Les hortillonnages d'Amiens sont ouverts du 1er avril au 31 octobre chaque année. Les visites guidées en barque ont lieu tous les jours, de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.

Le billet d'entrée est de 5.90 euros pour un adultes, 5.20 euros de 11 à 16 ans, 4.10 euros de 4 à 10 ans et gratuit pour les moins de 4 ans. Un prix de groupe est proposé à 59 euros, la barque de 12 personnes.