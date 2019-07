Métiers extraordinaires : Ugo, aquariologiste à l'Aquarium de Paris au Trocadéro

Tout l'été, France Bleu part à la découverte de métiers qui sortent de l'ordinaire. Aujourd'hui Ugo, aquariologiste à l'Aquarium de Paris situé au Trocadéro pas très loin de la tour Eiffel dans le 16e arrondissement de Paris.

Ugo Werner a 26 ans. Il exerce ce métier d'aquariologiste depuis deux ans à l'Aquarium géant de Paris au Trocadéro. Cet aquarium possède 60 bassins pour abriter 10.000 spécimens, poissons, méduses, coraux. Il rassemble 37 requins dont certains mesurent près de deux mètres.

Aquariologiste est un métier pratiquement inconnu du grand public. Et pourtant pendant leur visite à l'aquarium, nombreux sont ceux qui ont vu Ugo au travail.

Un métier extraordinaire

Ugo plonge à 10 mètres de profondeur dans les grands bassins au milieu des poissons et surtout des requins, la spécialité de cet aquarium. Il doit nettoyer les immenses vitres des bassins, veiller à ce que le décor soit toujours parfait.

Il doit aussi s'occuper des animaux, les observer, voir s'ils vont bien, les soigner même parfois. Il doit aussi récolter les œufs des requins qui seront mis en couveuse dans des petits bassins à part. Il ramasse les dents de requins qu'il trouve quand il remue le sable.

"J'ai conscience que c'est un métier original, dit-il. "C'est marrant de se retrouver dans le métro à la sortie du travail avec tout le monde et de se dire, il y a une heure j'étais sous l'eau, à deux pas de la tour Eiffel, avec mes copains les poissons et les requins".

Les deux passions d'Ugo : la plongée et les animaux

Ugo a toujours été passionné par le milieu marin. Quand il était petit, il était fan de Thalassa, le magazine télévisé sur la mer. Il adorait aller passer ses vacances au bord de la mer. Il faisait de la plongée.

Plus grand, c'est tout naturellement qu'il s'oriente d'abord vers la biologie animalière marine. Il fait ses études en Normandie. Il travaille dans un premier temps dans la recherche puis il découvre le travail en aquarium "et c'est là que je me suis rendu compte que c'était vraiment ce qui me convenait. C'est un métier où on s'éclate tous les jours".

Contrairement aux apparences c'est un travail tranquille

Ugo Werner avoue que la première fois qu'il a dû plonger dans le grand bassin des requins de l'aquarium du Trocadéro, il a eu une petite appréhension "mais une fois que j'ai été à l'eau, je me suis totalement détendu".

Il se rend vite compte que ces requins ne sont pas dangereux. D'abord curieux, les requins se désintéressent très vite de ce petit plongeur qui nage dans leur aquarium. "Ce sont des grands tranquilles au final contrairement à d'autres poissons plus petits comme les poissons clowns qui, pour défendre leur territoire, peuvent mordiller les plongeurs", assure Ugo Werner.

Un métier que l'on peut faire longtemps

Ugo est certain qu'il pourrait faire ce métier jusqu'à la retraite. Il faut juste être physiquement en forme. Seuls des problèmes de santé, qui l'empêcheraient de plonger, pourraient mettre fin à son activité.

Le plus dangereux dans ce métier, c'est justement la plongée. Il faut être très vigilant sur le matériel et, en règle générale, il ne faut pas plonger seul.

Le rêve d'Ugo désormais c'est de pouvoir un jour exercer son métier en milieu naturel.