Metz : des bulletins de votes des élections départementales détruits par mégarde

Cette semaine, les candidats aux élections départementales dans les trois de cantons de Metz ont eu la mauvaise surprise de recevoir un courrier électronique de la Préfecture de la Moselle leur expliquant : "suite à un incident matériel malencontreux, les bulletins de vote fournis et destinés aux bureaux de vote des cantons de Metz ont été détruits."

La Préfecture les invite à "procéder à de nouvelles impressions". Dans le détail, et toujours selon ce courrier, cela représente 24.000 bulletins par binômes pour le canton de Metz 1, 24.500 pour Metz 2 et 27.500 pour Metz 3, soit quelques 459.000 bulletins.

Méprise

Mais que s'est il donc passé ? Le maire de Metz François Grosdidier évoque un simple "dysfonctionnement administratif" Les services municipaux devaient en effet se charger de la mise sous plis de la propagande électorale. Mais une fois leur tâche terminée, "il restait l'équivalent de quatre caisses." Les agents, pensant à un surplus, les ont donc jeté au recyclage. Or, il s'agissait des bulletins de vote à répartir dans les bureaux ! "Mais on ne leur avait pas dit" les défend François Grosdidier. Les candidats ont maintenant jusqu'au 15 juin pour faire livrer leurs nouveaux bulletins. Et la facture sera envoyée à la mairie de Metz.