Metz, France

Quartier du Sablon à Metz, le 11 septembre dernier. Sur la place St Livier, des ouvriers attaquent le chantier d'un point d'apport volontaire, une sorte de conteneur à poubelle enterré. Deux agents du service d'archéologie préventive de Metz Métropole sont également présents. Les premiers coups de pelle laissent apparaître, ce que les archéologues appellent, des structures en creux. Des renforts sont appelés sur place dès le lendemain.

Le jeudi 13 septembre, ce sont désormais 6 archéologues de Metz Métropole qui sont sur place. A un mètre de profondeur, les premiers ossements humains apparaissent. Le site est alors sécurisé.

Un archéologue de Metz Métropole en plein de travail - Johann Maujean du service d'archéologie préventive de Metz Métropole

Pendant près d'une semaine, les agents du service d'archéologie préventive de Metz Métropole vont mener des fouilles sur place. Au final, ils vont découvrir plus d'une vingtaine de sépultures, des individus de tous âges, avec parfois des squelettes complets. Les archéologues ont aussi retrouvé quelques fragments de céramique et une seule pièce de monnaie, très abîmée et dont la datation n'est pas connue pour le commun.

Selon les premières constations, ces sépultures remonteraient à la période médiévale. Mais le service de l'archéologie préventive de Metz Métropole n'est pas en mesure aujourd'hui de préciser s'il s'agit du bas ou du haut moyen-âge.

L'ensemble de ces découvertes a été ramené à la maison de l'archéologie et du patrimoine de Metz Métropole. Des études plus poussées et variées vont maintenant débuter. Plusieurs spécialistes vont passer à la loupe ces découvertes : une anthropologue, un spécialiste des monnaies anciennes, un autre en céramologie et même un archéozoologue pour étudier la faune du site. Des datations au carbone 14 vont être également menées. Toutes ces études vont prendre un certain temps. Le service de l'archéologie préventive de Metz Métropole a 2 ans pour rendre son rapport à l’État.

Sur la place St Livier, le chantier de pose du point d'apport volontaire a repris. Metz Métropole assure qu'il n'y aura aucun retard.

Après la phase d'étude, les ossements humains découverts dans le quartier de Metz Sablon, seront entreposés au Pôle de Recherches Interdisciplinaires Archéologiques de Metz.