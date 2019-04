Metz : la mairie fait la chasse aux crottes de chien...avec humour !

Metz, France

Les propriétaires de chiens priés de faire preuve d'un peu plus de civisme à Metz ! La mairie a lancé ce printemps une nouvelle campagne de humoristique pour lutter contre le non-ramassage des déjections canines. Vous avez peut-être déjà aperçu une des 200 affichettes aux abords des espaces verts ou de certaines rues.

(la situation n'est pas catastrophique selon la mairie) 200 affichettes ont été disposées partout en ville a des endoits statégiques (espaces verts, rues pavillonaires) Dessus, le dessin d'une crotte de chien grimée en licorne qui s'envole... le slogan : "les crottes volantes n'existent pas, ramassez-les"... Le but : inciter les maitres à ramasser les déjections de Médor... de manière légère...

Une crotte de chien volante avec des ailes et des yeux... l'affiche fait rire ce couple en visite à Metz...

Michel Koenig directeur du pôle parcs jardins et espaces naturels à la ville de Metz... Pied : la mairie de Metz rappelle tout de même que c'est 68€ l'amende en cas de non-ramassage des déjections... (environ 180 distributeurs de "canipoches" sont disponibles partout en ville)... LCT ENRO Illustration dans la rue Victor Desvignes, près de l'Eglise Sainte-Thérèse, où 3 affichettes sont disposées sur les arbres.... Et Mélanie Juvé le sujet fait beaucoup réagir les passants ! -----------------------------------

Au pied des arbres de cette rue pavillonnaire, les résultats de certaines incivilités. © Radio France - Mélanie Juvé

Une crotte de chien volante avec des ailes et des yeux... l'affiche fait rire ce couple en visite à Metz... BOB Effectivement dans cette rue... les chiens font parfois leurs besoins dans les carrés de pelouse au pied des arbres... BOB Elisabeth se sent très concernée... elle travaille dans le quartier... et promene justement son chien... BOB Pour elle la campagne est donc bienvenu... avis partagé par Carole elle l'a même pris en photo ! BOB Des affichettes qui cotoient des messages plus sérieux... au bout de la rue un panneau rappelle la loi aux proprétaires de chiens... 68€ d'amende pour toute déjection non ramassée..... ----------------------------------