La gare de Metz continue de rassembler tous les suffrages! Elle s'illustre une nouvelle fois en se qualifiant pour les demi-fiinales du concours Gares et connexions.

Metz se qualifie (facilement) pour les demi-finales de la plus belle gare de France

Et c'est reparti pour un tour ! La gare de Metz, habituée aux honneurs des concours, passe une nouvelle étape dans le concours Battle et Gares. Le bâtiment majestueux vient de se qualifier pour les demi-finales du concours organisé par Gares et connexions.

Plus de 3000 voix d'avance

Construite entre 1904 et 1908, la gare de Metz est facilement reconnaissable à sa tour qui culmine à 40m, mais aussi à ses arcs romans et aux colonnes qui viennent compléter son architecture.

Le bâtiment a rassemblé 11 676 votes en quart de finale, contre 8 324 pour Rouen Rive Droite. Elle doit maintenant s'offrir la finale grâce aux votes des internautes pour la demi-finale entre le 11 et 13 janvier.