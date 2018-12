Metz (toujours) plus belle gare de France : les usagers approuvent

"Impressionnante", "imposante" : les voyageurs et usagers confient leur admiration pour la gare de Metz, désignée "Plus belle gare de France" pour la deuxième année consécutive.

La gare de Metz désignée "Plus belle gare de France" pour la deuxième année consécutive

Metz, France

La gare de Metz reste la plus belle gare de France ! Elle l'emporte haut la main sur celle de Limoges, contre laquelle elle était en finale du concours lancé sur les réseaux sociaux par SNCF Gare et Connexion. La gare de Metz arrive en tête avec environ 4000 voix d'avance sur sa concurrente. C'est la deuxième année consécutive qu'elle est consacrée. Un titre encore une fois mérité pour ses voyageurs et habitués.

Patrick et Adriana, en partance pour Paris

Je suis d'accord à 100%. Il y a de belles gares à Paris, mais pas aussi belles que celle-ci. Son architecture est massive, puissante. Elle est belle, tout simplement.

Mathieu, lycéen à Cormontaigne, habitué du piano de la gare

Je savais que c'était l'une des plus belles, mais la plus belle. J'aime bien venir ici, je viens souvent jouer avec un pote quand on a pas cours. Ou simplement quand je suis un peu en avance pour prendre mon train.

Laura et Julien, vendeurs de marrons chauds sur le parvis

C'est bien, tant mieux, c'est super, pour la deuxième fois. A chaque fois je regardais les autres gares qui étaient en duel avec celle de Metz, et elle est largement plus belle. Elle est belle à voir, elle en impose et nous en met plein la vue. Maintenant, c'est à nous de faire les faire les meilleurs marrons chauds de France !

La plaque rappelant le premier titre de "Plus belle gare de France" en 2017 © Radio France - Clément Lhuillier

Christophe, voyageur venu de Strasbourg

Plus belle gare de France ? Ça ne m'étonne pas. Nous aussi nous avons une belle gare à Strasbourg, dans ce style germanique. Mais elle est devenue trop moderne. Celle-la a su garder son authenticité. Une gare, c'est là où passent la majorité des gens, c'est aussi une ambassade. C'est la première fois que j'arrive à Metz, et déjà la gare me plait.

Théo, étudiant à Metz

La gare, c'est un des trucs qui m'a marqué quand je suis arrivé ici pour la première fois. Son architecture est assez unique, très plaisante. Une gare, c'est représentatif d'une ville. Et cette gare, elle pose bien le cadre de la ville de Metz. D'autres gares ? Oui j'en ai vu d'autres, des moins grosses, mais rien à voir avec celle-la.