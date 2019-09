Metz : un boa constrictor retrouvé dans un moteur de voiture

Découverte insolite pour ce garagiste messin, qui a eu la surprise de trouver un boa constrictor dans le moteur d'une voiture ! Les pompiers sont intervenus et l'animal a été confié à un magasin spécialisé.

Metz, France

Ce garagiste messin a dû avoir la peur de sa vie : un boa constrictor a été découvert dans un moteur en pleine maintenance, ce mardi après-midi. On ne sait pas ce qu'il faisait là, mais heureusement, il a pu être capturé par l'équipe de sauveteurs animaliers des pompiers de la Moselle. Il a ensuite été confié à un magasin spécialisé dans les reptiles.

Les boas constricteurs sont des serpents qui peuvent mesurer jusqu'à 3m50 (4 mètres pour les plus grands) et peser jusqu'à 16 kilos (certains jusqu'à trente !). Ils sont carnivores et ont la particularité de tuer leurs proies par "constriction", c'est à dire en bloquant leur circulation sanguine.