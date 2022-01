Metz : un couple crée sa propre marque de champagne

Dominique Gagioli et Marie Capizzi détiennent leur propre marque de champagne depuis 2015, sans pour autant être propriétaire d'une seule vigne de la prestigieuse appellation. Pour y parvenir, le couple de Metz est en lien avec un viticulteur qui leur fournit 30.000 bouteilles par an.

Ils ont leur propre marque de champagne, sans posséder la moindre vigne. La pratique est légale, mais reste très rare. Les Messins Dominique Gagioli et Marie Capizzi ont mené un long chemin pour créer la marque de champagne "Comte de la Fortelle", en 2015. Aujourd'hui, leurs bouteilles se dégustent de Saint-Tropez au Grand Prix de Formule 1 de Monaco, tout en conservant un encrage très local avec une édition en l'honneur de la cathédrale de Metz.

La cathédrale de Metz sur l'étiquette

Les dessins de la cathédrale de Metz surmontés de la mention "Champagne". L'étiquette de la bouteille "Comte de la Fortelle" ne passe pas inaperçue et rend hommage au monument historique. "Ce sont des résidents qui ont la maladie d'Alzheimer de l'Ehpad Maison de Clervant de Courcelles-Chaussy qui ont fourni quatre dessins sur la bouteille bleue, que l'on a créée pour les 800 ans [de la cathédrale], et on a décidé d'en mettre un en valeur sur une autre bouteille", décrit Dominique Gagioli. Les dessins ont été réalisés sous la direction du peintre Francis Waydelich. "Cela permet de mettre le patrimoine messin en valeur puisque la cathédrale représente un monument important pour Metz", ajoute le commercial. Un euro sera remis à l'Ehpad pour chaque bouteille vendue.

Du champagne messin

Pour obtenir sa propre marque de champagne, le couple a dû déposer un dossier au très sélectif comité interprofessionnel du vin de Champagne. "Il va vous autoriser à commercialiser votre marque de champagne et une fois qu'ils ont accepté le nom de votre marque, vous avez le feu vert", détaille Dominique Gagioli. Le nom de "Comte de la Fortelle" est alors retenu, en référence à ses origines de Haute-Marne.

Dominique Gagioli s'est lancé dans le champagne en 2015. © Radio France - Julien Penot

La second étape est de produire le fameux vin à bulle à partir de vignes plantées en champagne. L'hectare coûte aux alentours d'un millions d'euros. Dominique Gagioli a préféré investir auprès d'un viticulteur déjà implanté. "On a toqué à beaucoup de portes, et puis on a eu un vigneron qui a cru en notre aventure. On a ensuite créé notre propre cuvée, nos propres assemblages", se souvient le Messin. De son côté, le viticulteur sélectionné est assuré d'une rentrée d'argent régulière. "En revanche, notre marque de champagne "Comte de la Fortelle", lui ne peut pas les vendre", précise Dominique Gagioli.

Le champagne a déjà acquis une certaine notoriété : il est vendu à Saint-Tropez et au Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Une nouvelle gamme est à l'étude pour juin-juillet 2022. Les bouteilles "Conte de la Fortelle" oscillent entre 25 à 75 € suivant les cuvées.