Meung-sur-Loire : Une cagnotte pour racheter la plus grande collection d'escrime d'Europe

"On ne peut pas laisser ce patrimoine partir", affirme Manuel Diaz, président de l'association Actes, qui a lancé une cagnotte pour racheter la plus grande collection d'escrime d'Europe. Les 4.000 épées, masques et documents étaient jusqu'à lors conservés dans le château du collectionneur Rudi Van Oeveren, à Meung-sur-Loire (Loiret) et accessibles au public. L'association veut les racheter lors d'une vente aux enchères, le 19 novembre prochain, pour que le public continue d'en profiter.

Toute l'histoire de l'escrime est représentée dans cette collection : des armes des mousquetaires aux fanions olympiques, signés, entre autres, par Christian d'Oriola. Et c'est la raison pour laquelle l'association Actes ne veut pas qu'elle soit disséminée chez des collectionneurs privés, puisqu'elle va être mise aux enchères après la mort de son propriétaire Rudi Van Oeveren, le 25 janvier 2021. Actes veut récolter entre 10.000 et 150.000 euros pour pouvoir acheter une partie assez conséquente de la collection.

Faire sortir les épées du musée

L'association a déjà un accord avec la mairie Meung-sur-Loire, qui va mettre à sa disposition des lieux d'exposition temporaire pour conserver les armes. Autre projet de l'association : trouver des lieux d'exposition permanente, qui pourrait être des châteaux de la Loire. Des expositions donc, mais aussi des initiations et des démonstrations seront organisées avec les épées achetées. "Si vous avez toujours eu envie d'essayer l'escrime dans un joli site et en plus de découvrir l'histoire de l'escrime, c'est le moment de participer", lance Manuel Diaz.

Pour l'instant, Actes a récolté entre 3.000 et 4.000 euros. Il ne reste qu'un peu plus d'une semaine aux amateurs pour participer sur la cagnotte en ligne .