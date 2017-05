Meurthe-et-Moselle : deux élections de Miss le même soir

Miss Grand Nancy et Miss Meurthe-et-Moselle seront toutes les deux élues à la même date, ce samedi 13 mai. Les deux concours de miss sont en plus organisées à seulement un kilomètre de distance. Assisterait-on à une guerre des miss ? Selon les deux organisateurs, ce choix du même jour est un hasard.

C'est à la salle Maringer à Essey-lès-Nancy qu'aura lieu ce samedi 13 mai l'élection de Miss Meurthe-et-Moselle. À moins d'un kilomètre de là, au centre culturel Gérard-Léonard à Saint-Max, et au même moment sera élue Miss Grand Nancy. Ce même calendrier est un pur hasard selon les deux organismes en charge de la préparation de ces soirées. Le concours Miss Grand Nancy a été créé cette année par une petite association appelée "Anim 2000". Selon son directeur, le concours n'ambitionnent pas d'empiéter sur le territoire de l'élection Miss Meurthe-et-Moselle chapeautée par le Comité Miss France.

Deux concours de miss organisés le même soir : "un hasard"

Deux concours de miss organisées le même soir à moins d'un kilomètre de distance c'est "un hasard" selon Thomas Barbero, président de l'association "Anim'2000" qui a mis en place le concours Miss Grand Nancy cette année. Les organisateurs des deux concours, Miss Grand Nancy et Miss Meurthe-et-Moselle avaient déjà réservé leur salle plusieurs mois auparavant et ne pouvaient plus se désister. Mais pour Thomas Barbero, ce n'est pas un problème car ces deux concours sont différents :

Je dirai que l'on se place en parallèle sans vraiment faire partie de la même chose. Nous on est plus sur une aventure humaine. On n'a pas de critères très sélectifs comme il peut y en avoir dans tout ce qui est mannequinat ou chez Miss France. Ce n'est pas simplement un concours de beauté mais presque un concours d'élégance avec un investissement sur plusieurs mois." Thomas Barbero - organisateur de la soirée miss Grand Nancy

Pour le directeur de l’agence événementielle qui organise la soirée du concours miss Meurthe-et-Moselle, José Civico, les deux élections ne jouent pas dans la même catégorie :

Les élections de Miss il y en a partout, il y a bien miss Jonquilles par exemple [...] Mais [la différence avec ces concours c'est que] le Comité Miss France permet d'aller jusqu'à miss France, de passer sur TF1 devant des millions de téléspectateurs et [de participer à un concours] qui est aujourd'hui reconnu au niveau international." José Civico - directeur de l'agence Visual Street

En tout cas les organisateurs de ces concours de beauté affirment tout deux que la prochaine fois, ils se rencontreront pour éviter de choisir la même date pour l'élection de leur miss.