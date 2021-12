Le message posté le 23 décembre, sur les réseaux sociaux par les gendarmes de Meurthe-et-Moselle nous donne le sourire alors que nous traversons une période stressante liée à l'évolution de l'épidémie de Covid-19. Le signalement ... insolite est très partagé et commenté.

Meurthe-et-Moselle : "Objet volant non identifié dans la nuit du 24 au 25 décembre"

"Avis de recherche", surtout n'intervenez pas seul ! " préviennent sur les réseaux sociaux, les gendarmes de Meurthe-et-Moselle.

Pouvez-vous les aider ? Ce clin d'œil humoristique, posté le 23 décembre, est le bienvenu en ce moment ...

Le message, "Avis de recherche, Objet volant non identifié. Vu la dernière fois dans la nuit du 24 au 25 décembre 2020. Signalement, hauteur : 2 mètres, longueur : 14 mètres. Homme corpulent et barbu, habillé en rouge et aperçu dans un véhicule à patins tiré par 8 cervidés" (...) N'intervenez pas seul", précise le message.

Les gendarmes de Meurthe-et-Moselle ont de l'humour ! - Gendarmerie de Meurthe-et-Moselle

Un post qui a suscité dans le week-end plus de 300 partages, et des commentaires ! " Il a envoyé un écran de fumée, impossible à voir .. ah je vous jure ! Joyeux Noël !" peut-on lire, ou "j ai entendu dire qu' il allait récidiver ce 24/12" , "Excellent dérision", "... Et si vous l'arrêtez....faites-vous la saisie administrative de son chargement?" ...

Nombreux ont été ceux à avoir retrouvé ce week-end l'équipage recherché !