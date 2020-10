Meurthe-et-Moselle : un chaton abandonné devient la mascotte de la police

Les policiers nancéiens ont un nouveau protégé : un chaton découvert cet été sur le parking du commissariat. Les agents du Groupe d'appui judiciaire s'en occupent à grand renfort de croquettes et de caresses !

Un pelage tigré, des yeux verts, une démarche souple : la nouvelle pensionnaire du parking de l'hôtel de police de Nancy les fait tous et toutes craquer ! Ce chaton abandonné est nourri, depuis cet été, par les 32 agents du Groupe d'appui judiciaire de la ville. Basés au rez-de-chaussée du bâtiment, ils ont facilement accès aux quartiers du jeune chat, découvert sale et mal nourri il y a quelques semaines. Baptisé Mirabelle, l'animal est même devenu leur mascotte. "Chaque équipe a son stock de croquettes et de lait, ils lui ont même acheté un arbre à chat", s'attendrit le service communication de la police nationale 54. L'un des agents envisagerait même de l'adopter.