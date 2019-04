Le clip de Michel Player tourné sur la plage de l'Espiguette décolle sur internet

Nîmes, France

Le clip de sa chanson "La Biguine à Doudou" a été vu plus de 5 000 fois sur Youtube. Tourné sur la plage de l'Espiguette, il pourrait bien devenir la chanson de l'été. Le chanteur nîmois Michel Player connaît un succès plutôt inattendu: "Le fait que Cyril Hanouna ait passé un extrait de ma chanson a donné un coup d'accélérateur à ma carrière", explique Michel Player. C'était les 18 et 19 mars dernier.

Un clip pour faire sourire

Dans son clip, la plage de l'Espiguette prend des allures de plage haïtienne. "C'est l'histoire de quelqu'un qui en a marre de son boulot et qui rêve de partir un jour sur une île magnifique, où les filles sont belles et où on ne paye pas d'impôts. Si ça donne la banane aux gens pendant un été, j'aurais déjà gagné", explique ce chanteur.

La pochette de l'album de Michel Player

Michel Player est désormais candidat aux Jeudis de Nîmes.