"Migaine ou pas migaine" dans la tarte aux mirabelles, de quel côté penche la ville de Metz ?

"Et vous, migaine ou pas migaine ?", cette seule question suffit à hérisser le poil de certains. Constituée d'oeuf, de crème et parfois d'un peu de vanille, l'appareil à tarte est relativement bien accepté pour la tarte à la rhubarbe, qui réduit beaucoup à la cuisson. Mais pour la tarte aux quetsches, et surtout la tarte aux mirabelles, le sujet devient délicat. France Bleu Lorraine a tenté de sonder les Messins pour savoir de quel côté penche la ville.

1. Dans les rues, "la migaine, c'est pour les Nancéiens"

Quand on traine son micro dans les rues de Metz, la tendance est clairement anti-migaine : "C'est meilleur nature, la migaine alourdit la tarte", "on apprécie mieux le goût du fruit", disent les Messins. Il faut chercher longtemps pour trouver des pro-migaine : "les Nancéiens font parfois des choses bizarres, c'est possible qu'eux ils ajoutent de la migaine", sourit une boulangère du marché couvert. Nos confrères du Républicain Lorrain, édition de Metz avaient lancé un sondage en ligne l'an dernier : 50% des 486 répondants se disaient alors contre la migaine, 43% pour, et 7% d'indécis.

2. Des pâtissiers tentent la migaine pour innover

Côté professionnels, il est rare de trouver une tarte aux mirabelles à la migaine dans les restaurants, ou les boulangeries du centre-ville. "C'est au supermarché que vous trouverez de la migaine", lance, un peu dédaigneuse, une patronne. Et pourtant. Pour certains pâtissiers, la migaine est un moyen de proposer une tarte un peu différente des autres. C'est ce qu'explique la pâtisserie Dudot, place Saint-Jacques, à Metz, qui propose des tartes à la migaine, "c'est la recette de la famille", et des tartelettes à la mirabelle pochée, recouvertes d'un confit de mirabelle et d'une crème d'amande.

3. La migaine "sacrilège", pour la confrérie de la mirabelle

Pour tenter d'avoir une parole experte, France Bleu Lorraine a contacté la confrérie de la mirabelle et de la quiche prépontoise, située, comme son nom l'indique, à Metz-devant-les-ponts. Sa secrétaire Nadine Voinçon n'y va pas par quatre chemins. De même qu'elle avait tranché en son temps le débat du fromage dans la quiche, elle qualifie de "sacrilège" l'ajout de migaine dans la tarte à la mirabelle.

4. Politiquement correct, le maire vote sans

Au détour d'une conférence de presse, on a posé la question au nouveau maire de Metz, François Grosdidier. L'homme hésite, se tourne discrètement vers son directeur de cabinet qui lui souffle que plus c'est simple, meilleur c'est, puis finit par répondre : "Moi j'aime les tartes aux fruits, de façon générale, les plus simples possible". Son adjoint à la culture, Patrick Thil, est beaucoup plus catégorique : "Moi c'est sans. C'est juste la tarte et le fruit. A part le sucre glace, qui tombe comme de la neige au moment de servir, je ne sucre pas. Et j'en suis déjà à ma troisième tarte depuis fin juillet !"

5. Chacun son camp sur les réseaux sociaux

C'est sur le réseau social Twitter que le débat a ressurgi cet été, mais plutôt côté Meurthe-et-Moselle de la Lorraine avec le prosélytisme acharné d'un Lunévillois qui, à la manière du président américain Donald Trump, tweete depuis la mi-juillet en lettres capitales : "Tarte aux mirabelles without migaine, make lorraine great again".

Réponse systématique d'un autre usager, correspondant pour la région Grand Est d'une grande radio nationale qu'on ne citera pas ici, et grand défenseur de la migaine : "Il manque quelque chose", écrit-il inlassablement, face à chaque photo de tarte sans migaine postée sur le réseau social.