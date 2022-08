VIDÉO - Miguel Dos Santos Lote, un picard sacré champion du monde de baby-foot

Vous avez déjà joué au baby foot au collège, et même à l'occasion vous vous laissez tenter par une partie au bar du coin ? Mais avez-vous déjà imaginé jouer en professionnel ? Avec sa table Française (c'est-à-dire celle que l'on connait avec les joueurs bleu et rouge), sa table Allemande, Italienne ou même encore Américaine, le champion du monde de baby-foot toutes tables, tous jeux confondus est Français ! Mieux, il est Picard ! Miguel Dos Santos Lote vit à Maisnières, dans le Vimeux. Ce prodige enchaîne les titres depuis l'adolescence.

Comme Obélix, Miguel est tombé dedans quand il était petit

Miguel Dos Santos Lote n'a que 32 ans, mais il a déjà 41 titres de baby-foot à son palmarès. Champion de France seul, en double, en mixte, champion du monde, en junior, en sénior, en équipe de France. Son premier titre il l'a décroché à 14 ans, il faut dire que Miguel est un peu comme Obélix. La comparaison ne le froisse pas, elle l'amuse : "je suis tombé dedans quand j'étais petit. J'ai démarré à 9 ans. Mon père jouait, donc je l'ai suivi à ses entraînements, j'y allais pour m'amuser et ensuite je me suis mis à jouer sérieusement" se souvient le prodige.

C'est en suivant son père aux entraînements qu'il est tombé dans la passion du baby-foot. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Père et fils champions du monde ensemble

C'est d'ailleurs avec son père qu'il vient de décrocher LE titre, celui que tous les deux visaient depuis très longtemps, une consécration : champion du monde multi-tables, c'est-à-dire sur la table française, que tout-un-chacun a déjà croisé au collège ou dans un bistrot avec ses pions bleus et rouges, mais aussi les tables allemandes ou italiennes. Ce titre mondial n'est que le dernier d'une longue série pour le père et le fils. "On a été champions de France ensemble en 2013. En 2019, on avait gagné le championnat du monde sur la table allemande. Et puis là en 2022, c'est le plus gros tournoi au monde qui est la Coupe du Monde Multi Tables à Nantes".

À ce tournoi, il a d'ailleurs remporté la médaille d'or en double classique, la médaille de bronze en open simple et la médaille de bronze mixte : rien que ça !

On ne plaisante pas avec l'entraînement

Pour être dans les meilleurs mondiaux - et le rester ! - il n'y a pas de secret, si ce n'est tâter de la petite balle encore et encore, minimum une heure par jour ! "Pour bien s'entraîner, il faut bien s'entraîner seul. On répète des gammes, on fait ça pendant une heure, une heure et demie, deux heures suivant la motivation" explique Miguel, démonstration à l'appui. Il va répéter inlassablement les enchaînements entre demis, arrières, avants, gardien.

Miguel Dos Santos Lote répète ses gammes, minimum une heure chaque jour. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Une fois les gammes bien en main, il pratique avec d'autres passionnés pour tester et ajuster ses techniques. À la maison, dans le salon il a deux tables, une Allemande, une Française, à disposition. Dans les jours qui précèdent le tournoi il peut y passer plusieurs heures en soirée.

Pour s'entraîner Miguel Dos Santos Lote a deux tables à sa disposition, une Française et une Allemande. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

En France : le baby-foot ne rentre dans aucune case

En France, le baby-foot ne rentre dans aucune case, ni sport, ni loisirs, ni culture, bilan : "on n'a aucune subvention des ministères" souligne Miguel. Il rappelle toutefois que sa discipline a une fédération en France, une fédération mondiale. "Dans certains pays, le baby-foot est reconnu comme un sport comme actuellement en Italie, en Allemagne, au Luxembourg, mais chez nous, c'est toujours pas un sport" regrette-t-il.

Des titres... et des voyages !

Malgré cela, le niveau de Miguel l'emmène très loin, et on ne parle pas seulement de son classement dans les meilleurs joueurs mondiaux. Pour disputer ses tournois, conserver son classement et remporter des titres Miguel voyage, un peu, beaucoup, passionnément ! "J'ai voyagé partout en Europe. J'ai fait Las Vegas en 2018, je suis allé à Montréal trois ans de suite" détaille Miguel qui en est certain : "Sans le babyfoot je n'aurais pas autant voyagé, c'est sûr, j'aurais jamais autant voyagé !" raconte-t-il.

Le champion du monde conserve les balles de ses meilleurs tournois dans un vase à la maison, entre souvenirs, porte-bonheurs et trophées. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

La passion dans la peau

Sa passion se vit au quotidien, à la maison, dans un vase où il collectionne précieusement les balles de ses meilleurs tournois, sur le mur où est accroché un tableau représentant une partie de baby-foot et... dans la peau : "J'ai deux tatouages sur le bras gauche. C'est un joueur de babyfoot qui sort de ma peau, en bleu. Et j'ai mis le joueur rouge sur le torse, avec des ombrages de baby-foot et derrière on devine la balle".

Miguel Dos Santos Lote s'est fait tatouer deux joueurs de baby-foot, un bleu sur l'avant bras, un rouge sur le torse. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Deux tatouages et une petite famille car sa passion lui a aussi permis de trouver l'amour. Il a rencontré sa compagne en tournoi, ça ne s'invente pas ! Ils ont d'ailleurs remporté ensemble le titre de champion de France mixte cette année. La relève, elle, est déjà là : les deux petites filles du couple tâtent déjà de la balle et marchent dans les traces de papa et maman.