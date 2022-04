De Kiev à Strasbourg, Miky le chat ukrainien cherche un foyer

Lui aussi a fui le conflit en Ukraine. Miky, 20 ans et toutes ses moustaches, est arrivé en Alsace le 31 mars. Deux jeunes Ukrainiens l'ont ramené de Kiev à Strasbourg, avant de le confier à la SPA. "Ils ont essayé expliquer avec des gestes, et on a compris que Miky avait une vingtaine d'années et que ses propriétaires étaient décédés dans les bombardements", raconte Sophie Rigolet, agent animalier de la SPA de Strasbourg.

Le matou senior est resté en observation le temps de se remettre des émotions du voyage. Il doit encore passer un bilan vétérinaire avant d'être proposé à l'adoption. "On reçoit déjà beaucoup de demandes, mais il faut trouver le bon profil de famille", ajoute Sophie Rigolet. Car, si Miky aime beaucoup les câlins, il a aussi besoin de sa tranquillité. La SPA recherche donc une famille de préférence sans enfants en bas âge, et sans animaux déjà présents dans le foyer.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une adoption spéciale pour les seniors

Comme ses congénères plus âgés, Miky bénéficie de la formule "panier-retraite" : un dispositif mis en place pour promouvoir l'adoption des animaux de plus de 10 ans, souvent délaissés par les visiteurs. L'adoption est à prix libre, et les frais médicaux sont à la charge du refuge.

Pour adopter Miky ou un autre animal, vous pouvez contacter le refuge de la SPA de Strasbourg, 7 rue de l’Entenloch à Strasbourg-Cronenbourg, 03 88 34 67 67.