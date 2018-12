Milka réagit après la découverte d'une souris dans un calendrier de l'Avent

La société Milka assure que "des règles d'hygiène et sanitaires" strictes sont mises en place dans ses usines. Vendredi dernier, une maman de Causse-et-Veyran (Hérault) avait découvert une souris morte dans le calendrier de l'Avent de sa fille de deux ans.

Le calendrier et la souris.

Causses-et-Veyran, France

C'était la mauvaise surprise du weekend pour Priscilla et sa fille de deux ans : une souris dans le calendrier de l'Avent acheté à Béziers en début de mois. L'animal était piégé entre le carton et le plastique, sûrement mort asphyxié d'après la mère de famille. Elle avait alors contacté son pédiatre et le centre antipoison pour être certaine que la petite Mya ne risquait rien : l'enfant avait déjà mangé treize chocolats du calendrier.

Milka se défend

La société Milka a contacté France Bleu Hérault par mail afin de faire connaître sa réaction suite à cette découverte : "Parce que la qualité est prioritaire chez Milka, nous regrettons vivement le désagrément occasionné. A ce jour, nous n’avons pas connaissance de cas similaire. Nous tenons à vous assurer que des règles strictes d’hygiène et sanitaires sont en place dans toutes nos usines et nos entrepôts de stockage."

"Nous nous engageons à faire le nécessaire pour comprendre l’origine de cet incident et prendre les mesures qui s’imposent." - La société Milka