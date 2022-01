Miss France : un guide Luzien se mobilise pour sauver la sépulture d'Agnès Souret à Espelette

A Espelette, une pétition est lancée "Sauvons le tombeau Art Déco d'Agnès Souret, première Miss France". Agnès Souret a été élue "femme la plus belle de France en 1920. Elle avait 18 ans. Elle décèdera huit ans plus tard d'une péritonite à l'âge de 26 ans. Sa sépulture est érigée dans le cimentière d'Espelette. Un patrimoine, tombé dans l'oubli et pourtant classé aux monuments historiques depuis quinze ans.

Et c'est en parcourant le pays Basque, en tant que guide et accompagnateur que Jérôme Zapata, Luzien, a décidé, voyant cette sépulture se délabrer au fils de ses visites avec ses clients, de lancer une pétition pour la sauvegarde et la restauration de ce "tombeau Art déco" comme il le décrit. "Ce mausolée a triste mine, il tombe en ruine" explique Jérôme Zapata devant la sépulture adossée au mur de l'église Saint Etienne d'Espelette.

"Ca fait longtemps qu'il est en mauvais état, car Agnès Souret n'a pas eu de descendants. Je souhaiterais qu'on le restaure car il a été réalisé par un architecte très connu Benjamin Gomez" précise le guide Luzien. (Les frères Louis et Benjamin Gomez (1876-1940, 1885-1959), sont des architectes ayant travaillé au XXe siècle à Bayonne, Biarritz, sur la Côte basque et au-delà. Leurs réalisations offrent quelques-uns des meilleurs exemples du style néo-basque et Art déco). Et Jérôme Zapata d'ajouter, "c 'est un mausolée à colonnes Art déco d'un rose pastel avec des motifs de roses stylisées".

Médaillon du profil d'Agnès Souret, Première Miss France réalisé par le sculpteur Biarrot Lucien Danglade © Radio France - Muriel Vitel

On trouve au fond un joli médaillon du profil d'Agnès réalisé par un sculpteur _Lucien Danglade_, (né à Biarritz 1891-1951, élève de Despiau), ce médaillon que l'on distingue malgré la saleté et puis surtout ce mausolée est recouvert par un vitrail qui n'en a plus que le nom. L'armature est rouillée, il y a des morceaux de verres qui tombent. Il faudrait restaurer ce monument, c'est un petit bijou Art Déco".

Le vitrail qui s'effrite et a perdu toute sa lumière © Radio France - Muriel Vitel

Même le prêtre l'Abbé Joachim Jaurégui qui gère la paroisse, croit en cette nécessaire restauration "je crois que c'est bien car Agnès Souret est un personnage qui a reçu les honneurs du village et de tout un pays !".

Ce mausolée a perdu de sa "superbe", il s'effrite, la restauration presse, "c'est un petit cadeau que l'on pourrait faire à Agnès qu'est du pays..." lance Jérôme Zapata. Et de surcroît au milieu de ce sanctuaire ici de personnalités, avec le Cardinal Etchegaray décédé en 2019 et enterré aussi à Espelette. C'est en fait la mère d'Agnès Souret qui a vendu tous ses biens dont sa superbe maison Ederrena afin de rapatrier le corps et d’offrir la dernière demeure à sa fille, décédée en septembre 1928 en Argentine.

Mobilisation

Fort de cet argument, une sépulture classée aux monuments historiques, Jérôme Zapata espère des retours de la Fondation du Patrimoine. Il a même lancé une cagnotte "leetchi", en ligne, pour la restauration de la tombe de la première Miss France et espère un retour de l'architecte des bâtiments de France du secteur et de la municipalité.

Message reçu par la muncipalité Ezpeletar. Par la voix d'Eric Lavigne, l'adjoint au Maire, en charge des finances, avoue que "cet édifice est en piteux état et nous avons le souhait de le restaurer". La commune interviendra sur le budget 2022 pour la restauration pour participer au financement. "C'est tout de même une belle histoire confie encore Eric Lavigne tout comme le maire Jean-Marie Iputcha (...) qui précisent qu' il y a d'ailleurs au sein du château une exposition qui commémore la mémoire d'Agnès Souret" (...) "C'est important pour la commune que sa sépulture soit restaurée, que ce tombeau soit à la hauteur de la première Miss France". Et les finances pourraient venir de la DRAC (Direction Régionale des Affaires culturelles) précise encore l'adjoint aux finances car la sépulture est classée. C'est un premier élément de subvention.

Une pétition est aussi en ligne sur change.org qui totalise aujourd'hui plus de 400 signatures et que Jérôme Zapata s'apprête à adresser au Comité Miss France.

Enfin le bouche-à-oreille, commence à essaimer et la solidarité s'organise. L'atelier Bayonnais de Vitraux et Sablage des frères Franzetti qui se sont occupés notamment des vitraux de la Cathédrale de Bayonne et de la Villa Arnaga à Cambo-les-bains et qui ont l'habilitation pour refaire les vitraux des Monuments historiques classés, l'atelier de renom est prêt à refaire le vitrail à moindre coût et pour la bonne cause. Manque toutefois une bonne âme, un marbrier... conclue Jérôme Zapata, qui "nous donnerait véritablement le coup de pouce !"