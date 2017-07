Mister Colors, l'homme qui égaye le bitume avec ses craies est devenu pro

Il y a un an, Mister Colors passionné de dessin à la craie se lançait en amateur sur les Allées du Parc à Dijon. Aujourd'hui, il lance son autoentreprise pour vivre de sa passion.

Mister Colors, vous vous ne souvenez peut-être, France Bleu Bourgogne l'avait rencontré il y a un an, le 30 juillet 2016. À l'époque, cela fait six mois qu'il s'est lancé dans le street-art : il s'amuse à égayer les trottoirs avec ses dessins colorés. Des dessins qui partent avec la pluie, de l'art éphémère.

Ses dessins à la craie se multiplient le long des Allées du Parc. © Radio France - Marion Bargiacchi

Il change de vie

Aujourd'hui, il se professionnalise. Mister Colors a quitté son ancien poste de chargé de projet dans la santé pour se consacrer à 100% à sa passion.

"C'est un peu angoissant au début, c'est sûr, mais je fais confiance à ma passion et ma motivation"

Il a monté son autoentreprise, épaulé par une association d'appui, BGE situé dans le parc Valmy. Il propose une vingtaine de jeux à base de dessins à la craie pour les enfants, dans les écoles et centres de loisirs. Mais il anime aussi des animations pour les anniversaires, les mariages et il propose même des activités pour les entreprises.

"J'ai envie de toucher tous ces publics pour les faire rêver un peu."

<div>Tout repose sur la coopération et la création d'une œuvre collective. Pour lui, la prochaine étape ce serait peut-être de participer à un festival "J'ai vu qu'il y avait pas mal de festivals sur le street-art, ce serait une bonne idée pour me faire connaître et rencontrer du monde."</div>