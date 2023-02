Mister dog, le concours sarthois du chien le plus mignon, revient pour une deuxième édition

Qui succèdera à Oggy, berger australien sarthois, élu Mister dog 2022 ? Réponse au mois de mars. En attendant, l'heure est au dépôt des candidatures pour participer à la deuxième édition du concours du chien le plus mignon. Un concours créé il y a seulement un an, par Cécilia André, photographe professionnelle à La Flèche, dans la Sarthe.

Un concours ouvert à tous

Pour participer, c'est très simple. Il suffit d'envoyer, avant le 20 février, une photo et une présentation de votre chien à l'adresse mail suivante : andre.cecilia72@gmail.com. Il n'y a qu'une seule règle à respecter, selon Cécilia André : "Faire preuve d'originalité".

En 2022, certains propriétaires ont opté pour une présentation sous forme de CV pour leur boule de poils. L'essentiel est de faire "une présentation amusante, sympa à lire et pas trop longue", précise l'organisatrice du concours.

Rien à voir avec les concours canins habituels : ici, tous les chiens et chiennes peuvent participer, qu'ils soient de pure race ou non et qu'ils habitent en Sarthe ou ailleurs, à condition qu'ils puissent se rendre à La Flèche pour la remise des prix. Le Mister dog 2023 remporte tout un tas de cadeaux, ainsi qu'une séance photo avec Cécilia André. Ses deux premiers dauphins, ou dauphines, remportent aussi une écharpe et une belle photo.

Cette année, c'est le public qui vote

Une fois toutes les candidatures recueillies, Cécilia André et les sponsors du concours (des entreprises et associations canines locales) procèdent à une première sélection. Ensuite, à partir du 1er mars 2023, les votes en ligne seront ouverts, sur les comptes Facebook et Instagram de la photographe.

C'est la grande nouveauté de cette deuxième édition du concours Mister dog : le public votera pour son candidat préféré. "L'an dernier, j'avais élu le gagnant, puisque c'était la première édition, je ne savais pas trop combien il y allait avoir de participants", raconte Cécilia André, bien loin d'imaginer à l'époque l'engouement qu'allait susciter son initiative. "J'avais quand même affiché les candidatures dans ma vitrine, mais il y en avait 51, donc je n'avais plus de place !", s'amuse-t-elle. "Je me suis dit, cette année, je ne recommence pas."

La photographe sarthoise installée à La Flèche, Cécilia André, est à l'origine des concours Mister dog et Mister cat, reconduits cette année. - Cécilia André

Mister cat 2023 élu en septembre

Pas de jaloux, pour ceux qui préfèrent les chats. Cécilia André a aussi lancé un concours Mister cat l'an dernier. Il sera là aussi reconduit cette année, à partir du mois de septembre. En 2022, c'est Limone, un magnifique Maine coon venu d'Angers, qui a remporté le titre.