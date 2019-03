VIDÉO- Mobilisation pour sauver Nénette, le sanglier de Muids, menacée d'abattage

Muids, France

"Sauvez Nénette", la pétition a déjà recueilli des dizaines de milliers de signatures. Nénette, c'est une laie de 18 mois, que Régis Héroux a recueillie dans sa ferme de Muids dans l'Eure, alors qu'elle n'était qu'un marcassin. Mais Nénette est aujourd'hui en danger et menacée d'abattage, car il faut une autorisation pour détenir un animal sauvage.

Régis et Nénette, copains comme cochons

"On me reproche de l'avoir recueillie et surtout de l'avoir nourrie" reconnaît Régis Héroux, qui en 18 mois, a tissé des liens avec l'animal qui désormais pèse 90 kilos, soit dix de plus que lui. L'agriculteur a de l'attachement pour la bête, qui, comme un chien de ferme, le suit partout sur l'exploitation et cohabite avec les vaches, les poules et le canard. "Elle va même dénicher les œufs, mais ça elle ne me les ramène pas" ajoute Régis, qui nourrit l'animal avec de l'ensilage, du maïs et du lait coupé avec de l'eau.

Pas de souci de cohabitation entre Nénette et les volailles © Radio France - Laurent Philippot

Nénette est particulièrement friande des noix qu'elle ramasse chaque jour mais surtout des spéculoos, un habitude prise avec Jacques, le voisin, dont le jardin jouxte la ferme de Régis. Jacques Lambert, chasseur lui aussi, ne veut pas qu'on fasse du mal à Nénette :

C'est notre Nénette nationale, c'est la reine de Muids ! " - Jacques, le voisin

Même les enfants des villages de Muids et de Daubeuf-près-Vatteville se sont pris d'affection pour la laie, qui est devenue ne une attraction: "ils viennent avec leurs parents, pour la voir, pour la prendre en photos".

Les enfants des écoles ont envoyé des dessins pour sauver Nénette © Radio France - Laurent Philippot

Le sort de l'animal a ému la députée LaREM de la circonscription, Claire O'Petit. En début de semaine, la vice-présidente du groupe d'études pour le bien être animal à l'Assemblée nationale a rencontré Régis et Nénette et a interpellé le préfet de l'Eure.

Rencontre avec #Nénette ce matin qui est menacée d'abattage. En contact avec la Préfecture pour surseoir à cette décision afin que son "propriétaire" puisse détenir une capacité ou la placer. Les enfants de la commune se mobilisent aussi. pic.twitter.com/TUDoYgN3aS — Claire O'PETIT (@claireopetit) March 11, 2019

Nénette fixée sur son sort sous dix jours

Ce mardi, Régis Héroux a rencontré les gardes fédéraux de l'office national de la chasse qui lui ont appris que l'action avait été engagée suite à une dénonciation. Le dossier se retrouve dans les mains de la Procureure de la République d'Évreux qui va devoir trancher : soit Régis Héroux obtient un agrément et devra suivre une formation pour garder l'animal chez lui, soit Nénette sera placée dans un centre autorisé à détenir des animaux sauvages, soit Nénette sera abattue. Régis espère que l'issue sera heureuse et que tout ça ne finira pas en eau de boudin.