Moins 4 degrés prévus à Saint-Étienne : on ressort les gros manteaux du placard

En avril : ne te découvre pas d’un fil. Encore une fois l’adage a fonctionné. Au vu des températures affichées par le thermomètre, les doudounes sont de sortie.

Moins 3° à Saint-Étienne mercredi 19 avril au petit matin, moins 2,5° au Puy-en-Velay, moins 1° à Roanne, 0 à Feurs et jusqu'à moins 5° à Chalmazel et aux Estables. Les relevés de Météo-France mardi matin donnent des frissons. Le thermomètre ne décolle pas en ce moment. Il y a même eu de fortes gelées dans la Loire. Et selon les prévisionnistes, à cause du vent, jeudi, les températures seront encore plus froides. On va perdre un degré par rapport à mercredi.

Résultat : vous ne savez plus comment vous habillez. Il faut dire qu'il y a 15 jours, les petites robes d'été avaient remplacés les doudounes. Alors, les écharpes, bonnets et gros pulls sont de sortie et les plus frileux râlent.

Odile est la gérante de la boutique Avenue M, dans le centre de Saint-Étienne. Elle ne revend pas des manteaux et des doudounes. Mais les températures très froides ont des conséquences sur l'envie de ses clientes. « Elles n’ont pas envie d’essayer. Il faut enlever la doudoune, délasser les chaussures. » .

Et pourtant souvenez-vous à Saint-Étienne il y a moins de 15 jours, le 9 avril il a fait 26,3°.