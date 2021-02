Faire entrer Molière au Panthéon, une bonne idée pour la commune de Pézenas, dans l'Hérault

Le dramaturge et comédien du XVII ème siècle, Molière, pourrait rentrer au Panthéon. La mairie de Paris en a fait la demande à Emmanuel Macron. L'acteur Francis Huster avait déjà soumis cette idée en 2019 en prévision des 400 ans de la naissance de Jean-Baptiste Poquelin en janvier 2022. Les œuvres de Molière comme "Le Bourgeois gentilhomme", "Les Fourberies de Scapin" ou encore "L'Avare" sont des pièces de théâtre encore jouées aujourd'hui.

Figure célébrée à Pézenas

Comme à Pézenas, entre Agde et Clermont-l'Hérault, où Molière est resté une figure emblématique. Il a un square, un hôtel, un théâtre à son effigie. On rejoue aussi ses pièces lors du festival de théâtre qui a lieu tous les ans au mois de juin. Il aurait séjourné et joué à plusieurs reprises dans cette commune de l'Hérault. "C'est l'occasion de célébrer ce grand dramaturge. Jouer et célébrer Molière c'est toujours d'actualité. Et mettre Molière au Panthéon c'est aussi célébrer Pézenas parce que c'est ici qu'il est passé de Jean-Baptiste Poquelin à Molière" explique fièrement Frédéric Gourdon, directeur du service culturel et du théâtre de Pézenas.

Frédéric Gourdon, directeur du service culture et Robert Vivarès, adjoint à la culture à la mairie de Pézenas devant une statut de Boby Lapointe, autre artiste célébré à Pézenas. © Radio France - Morgane Guiomard

Francis Médina, vice-président de l'association des Amis de Pézenas ajoute que Molière _"a sa place au Panthéon car il a marqué l'Histoire. La langue de Molière est un élément fondamental de la langue française. Il faut honorer l_e personnage, l'auteur et le comédien au niveau national."