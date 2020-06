"Mon père est un miraculé" raconte le fils du randonneur perdu dans la Sainte-Baume (Var)

André Trégret, le randonneur qui a passé 5 jours et 5 nuits dans le massif de la Sainte Baume (Var) est fatigué mais il va bien ! Ce retraité de 70 ans est toujours hospitalisé à Aubagne. "On l'a crû mort. Pour nous c'est un miracle. Il a d'ailleurs prié Dieu pendant tout ce temps" raconte son fils.

"C'est un miracle !", "Mon père un miraculé"... Camille Trégret répète ces phrases à plusieurs reprises au cours de l'entretien qu'il a accordé à France Bleu Provence. Camille Trégret est le fils d'André Trégret, ce randonneur de 70 ans qui a passé 5 jours et 5 nuits dans le massif de la Sainte Baume (Var). Parti pour une randonnée d'une journée, le retraité de 70 ans s'est perdu sur un sentier le jeudi 18 juin... avant de réapparaître dans la nuit de lundi à mardi à l’Hostellerie de la Sainte Baume, sur la commune du Plan d’Aups.

Coincé sur une corniche d'un mètre

Déshydraté et fatigué, ce retraité de 70 ans, habitant de Six-Fours, est toujours hospitalisé à Aubagne. Il n'a pas pu s'exprimer au micro de France Bleu Provence mais son fils, Camille, a souhaité raconter l'histoire incroyable de son père. "Mon père est un randonneur aguerri. Il est parti jeudi dernier pour une randonnée d'une journée avec, dans son sac, _un sandwich, 2 pommes, 3 gâteaux et 2 petites bouteilles d'eau_. Il n'a pas de téléphone portable, il est donc parti sans moyen de communication. Il s'est donc perdu et s'est retrouvé sur une petite corniche d'un mètre. C'est là qu'il a dormi pendant 4 nuits."

Il boit son urine pour ne pas mourir de soif

Le jeune homme raconte que son père "s'est retrouvé très rapidement sans nourriture et sans eau. Il a donc bu son urine pendant 4 jours pour ne pas mourir de soif. Il a aussi tenté de retrouver son chemin vers l'Hostellerie en empruntant chaque jour un sentier différent mais il atterrissait à chaque fois sur "sa" corniche !" Le retraité retrouve espoir au cours du week-end quand il a aperçu l'hélicoptère des gendarmes : il a agité son coupe-vent pour leur faire signe... en vain !

Une pomme, une dernière tentative et un miracle ?

Dimanche soir, en fouillant dans son sac, André Trégret retrouve une pomme. Il pensait l'avoir mangée ! "Cette pomme lui a peut-être redonné de l'énergie car lundi, il décide de repartir sur les sentiers... _C'était sa dernière tentative, il était épuisé_..." poursuit son fils. Et ce fut la bonne ! Au milieu de la nuit, André Trégret réapparaît dans une des salles de l'Hostellerie de la Sainte-Baume, tenue par les frères dominicains qui avaient prié pour le disparu quelques heures plus tôt. "C'est un véritable miracle" a raconté un membre de "l'École de vie" hebergé chez les Dominicains.

"Un miracle" c'est donc aussi le terme employé par la famille d'André Trégret : "Mon père est croyant, il nous a expliqué avoir fait appel à Dieu pour s'en sortir. Ce fut pour lui un vrai chemin spirituel. Et il espère rencontré rapidement les frères dominicains." Le randonneur pourra même leur téléphoner : sa famille va lui offrir très rapidement son premier téléphone portable !