Une chienne d'un an et demi a été sauvée de la noyade par un homme qui faisait son footing, mardi après-midi sur les bords de Vienne, à Panazol.

Panazol, France

La scène se passe mardi après-midi sur les bords de Vienne, du côté de Panazol. Catherine, comme elle en a souvent l'habitude, se promenait en compagnie de sa chienne Mona, "quand subitement ma chienne a entendu des canards, dans l'eau". "Elle s'est jetée à l'eau et a essayé de les poursuivre, mais s'est retrouvée coincée dans le courant, sous des arbres et des branchages" poursuit Catherine. "Elle s'est pris là-dedans, _elle ne pouvait plus s'en sortir_, elle luttait, elle luttait pour se dégager, ça a bien duré une demi-heure".

Un sauveur passe par là...

"A un moment, un jeune homme qui faisait son footing est passé, je l'ai arrêté pour lui expliquer la situation. Ni une, ni deux, il a enlevé son sweat, il a dit: je vais la chercher".

"Il a réussi, avec beaucoup de difficulté dans l'eau glacée, à la ramener, il a presque été obligé de la porter dans l'eau", sauvant Mona d'une noyade certaine. La propriétaire de la chienne indique que le jeune homme lui a précisé être un CRS de Montpellier, en vacances dans le secteur. "Je voulais saluer l'exploit de ce jeune homme, très, très courageux...", conclut Catherine, émue par ce geste. La chienne Mona va très bien.