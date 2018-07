Rennes, France

Au départ, c'est parti d'une discussion entre copains, d'une envie d'organiser une compétition de pronostics en ligne, entre eux. "On s'est dit pourquoi ne pas mobiliser les compétences acquises pendant nos études, nos recherches pour développer un modèle statistique numérique.", explique Jimmy Merlet, l'un des doctorants. Les cinq jeunes chercheurs font partie du centre de recherche en économie et management, adossé à la faculté de sciences économiques de Rennes1. Ils se sont mis à travailler sur la Coupe du monde de football avec autant de rigueur que pour un vrai travail de recherche. "Nous avons récupéré les résultats de 11500 matches de compétitions internationales depuis 1993. A partir de ces données là, nous avons simulé 50 000 Mondial 2018.", précise Romain Gaté.

Avec l'aide d'un logiciel et quelques semaines plus tard, les pronostics sont tombés ou plus exactement les probabilités. "On arrive à avoir dans 60% des cas des bonnes prévisions mais cela ne suffit pas pour se hisser à la tête des classements des sites de pronostics.", reconnaît Ewen Gallic, un postdoctorant. Car l'algorithme donne l'issue des matches mais pas les scores. Non sans humour, les statisticiens rennais ont dédié leur étude à la mémoire de Paul le poulpe, mort en 2010.

La probabilité de la France de gagner face à l’Argentine était de 64% mais on était quand même stressé devant le match

Pour le match de samedi dernier entre la France et l’Argentine, le programme créé par les Rennais avait donné les Bleus gagnants. Cela n’a pas empêché ces as des statistiques, à l’image de Jimmy Merlet, de douter devant l’ écran: "La probabilité de la France de gagner était de 64% mais on était quand même stressé devant le match. On était bien content à la fin.".

La probabilité de la France de gagner, vendredi, est de 75% © Radio France - Brigitte Hug

Pour la rencontre de vendredi prochain, les chances de victoire de la France face à l’Uruguay, toujours selon les doctorants, grimpent. Elles sont de 75%. "Vendredi après midi, nous nous retrouverons pour suivre la rencontre au bar, le Peacock, à Rennes.".

Alors, en dehors du plaisir de parier, du temps perdu ou pas? Pas pour ces jeunes gens qui comptent publier deux articles. "Le premier sur l’influence du tirage au sort des groupes. Le second sur les performances de notre algorithme.", précise Enora Belz. Les jeunes chercheurs pensent pouvoir apporter leurs compétences aux marchés des paris en ligne.