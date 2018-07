Saint-Malo, France

La boulangerie Quai des gourmandises, face à la gare, ne désemplit pas. Au milieu de autres pains, les baguettes bleu-blanc-rouge attirent l'oeil dans la vitrine. Cette cliente trouve l'idée originale. "C’est super de soutenir l’équipe de France de cette façon.". Son petit garçon approuve et voudrait bien que sa maman achète une baguette. Mais non. «Les couleurs, c’est du sucre? », interroge t-elle, un peu dubitative.

La baguette tricolore garde son goût

Pas de sucre, non, mais des colorants alimentaires. "La baguette tricolore garde son goût de baguette. C’est la même pâte.", rassure le boulanger, Christophe Guesdon. Seule différence: pour que les couleurs ne ternissent, elle est cuite à basse température. À 1,50€, elle est un peu plus chère que la traditionnelle. "Il faut faire trois pâtes, c’est trois fois plus de travail". Malgré le prix, la flûte bleu-blanc-rouge se vend bien, assure le patron: "Les clients sont contents. Ils en achètent. J’en fais tous les jours et j’en ferai jusqu’à la fin du Mondial.".

Les baguettes et les croissants bleu-blanc-rouge attirent l'oeil dans la vitrine © Radio France - Brigitte Hug

On va goûter aujourd’hui et, vendredi, ce sera les enfants

On peut manger les baguettes tricolores ou alors les faire sécher pour garder un souvenir. Ce père de famille préfère consommer tout de suite. Il lorgne, lui, sur les croissants bleu-blanc-rouge qui ont une jolie forme et -promesse du patron- un bon goût de beurre. "On va goûter aujourd’hui et vendredi, pour le match de la France, ce sera les enfants.". De passage, un touriste américain n'en croit pas ses yeux et ses papilles. "Je trouve que c’est vraiment cool car aux Etats-Unis, ce n’est pas vraiment comme çà avec les supporters. C’est formidable!".

Le boulanger est un créatif et il a d’autres idées. A l’occasion du Tour de France, il va fabriquer un grand pain avec la carte des étapes inscrustée dans la croûte. Il sera exposé dans la boutique mais pas à vendre.