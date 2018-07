Saint-Germain-le-Fouilloux, France

Les boulangers et les pâtissiers mayennais se mettent aux couleurs de la Coupe du Monde de football. Et plus particulièrement aux couleurs de notre équipe nationale qui affrontera, ce vendredi 6 juillet, la sélection uruguayenne.

Après les gâteaux tricolores de la pâtisserie "La Galerie des Saveurs" à Bonchamp, voici la baguette bleu-blanc-rouge. C'est la boulangerie "La Petite Germinoise', à St-Germain-le-Fouilloux, qui en a eu l'idée.

La "tradition" sera vendue uniquement ce vendredi, jour de match, "en édition limitée" peut-on lire sur la page Facebook de l'établissement.