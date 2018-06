Stiring-Wendel, France

C'est une sacré bande de copains. Une très grande famille aussi : celle du club de football de Petite Rosselle. Patrick Keuer, ancien de la mine et gardien de buts amateur, a mis les petits plats dans les grands pour accueillir ses coéquipiers. A la télé, un match de pro : l'équipe de France affronte le Danemark pour le dernier match de poules du Mondial 2018. En jeu : la première place de la poule C.

Le foot à Stiring-Wendel ? Une histoire de famille © Radio France - Lucas Valdenaire

En tout, ils étaient près d'une quinzaine à répondre à l'invitation du chef de famille. Comme pour le premier match contre l'Australie, Patrick a poussé les meubles de jardin, installé le fut de bière et accroché guirlandes et drapeaux. Sauf que cette fois, il était un peu tôt (ou un peu tard, c'est comme on veut), pour allumer le barbecue ou le four à pizzas.

Aux côtés de Patrick, toute sa petite famille et les copains du synthétique. Fred et Arnaud, deux autres gardiens de buts de l'Entente Sportive Petite Rosselle. Maintenant que la saison est finie (depuis le 10 juin), les coéquipiers regrettent déjà les entraînements et les matches du dimanche. La Coupe du monde leur offre l'occasion rêvée de se retrouver.

"Sans ça, on risquait de s'ennuyer pendant la trêve," glisse Fred avec son maillot de l'équipe de France.

Les guirlandes de sapin indispensables pour faire tenir les drapeaux du Mondial 2018 © Radio France - Lucas Valdenaire

Problème : le match des Bleus commence à 16h. Pas évident quand on travaille toute la journée. Heureusement, Arnaud s'est débrouillé pour quitter un peu plus tôt son chantier de menuisier. Martine et Fred, eux, ont réussi à prendre la poudre d'escampette au gala de danse de leur petite dernière, Louna. Pour ne pas rater le coup d'envoi, ils ont demandé l'autorisation à la maîtresse : "On a fini à 15h25, pile poil pour arriver à temps," raconte Fred. "Louna n'a pas loupé grand chose, juste le gâteau, tempère la maman.

"C'est un rituel, on ne pouvait pas rater le match," confirme la maman Martine.

"La petite n'a pas loupé grand chose. En revanche, la plus grande a raté l'école" Copier

L'équipe championne de PHR 2017-2018 reprendra l'entraînement le 15 juillet. Un certain jour de finale de Coupe du monde. Tous espèrent voir la France "hausser son niveau de jeu" pour arriver jusque-là. Mais avant, il faudra affronter l'Argentine en huitième de finale, ce samedi à 16h. Vous pouvez en être sûrs : Patrick Keuer poussera, de nouveau, les meubles de jardin.

A ECOUTER - Le match chez Patrick, comme si vous y étiez Copier

Le fut de bière est "indissociable" du match de foot selon Patrick © Radio France - Lucas Valdenaire

Le chapeau de l'Allemagne n'est jamais très loin, tout comme la frontière © Radio France - Lucas Valdenaire