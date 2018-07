Bordeaux, France

Le centre-ville de Bordeaux ne manque pas de boutiques de sport. Il y a donc l'embarras du choix pour trouver son maillot pour supporter l'Équipe de France en finale de la Coupe du monde dimanche face à la Croatie. Mais l'engouement autour des Bleus a eu raison du stock de ces magasins, comme le déclare Luna, vendeuse à Espace Foot. "Il ne nous reste plus beaucoup de maillots. On a encore le maillot domicile, en bleu, mais seulement en taille S. _On a vendu tous les maillots extérieurs_, en blanc".

À JD Sports, presque le même constat. "Il n'y a plus que des maillots enfants. Il en reste six sur un stand qui peut compter 30 articles", détaille Océane, vendeuse au rayon textile. "On s'est rapidement fait dévaliser le rayon adulte dès le début de la Coupe du monde, malgré les réassorts qu'on recevait régulièrement. Mais _à l'heure actuelle, nous n'avons plus rien du tout_".

Un boom des ventes après les quarts de finale

Vincent travaille à Go Sport. Pour lui, les supporters se sont rués dans les magasins après le match Uruguay-France en quarts de finale : "C'est vraiment à ce moment-là que les ruptures de stock ont commencé. Et depuis la victoire des Bleus contre la Belgique en demi-finale, beaucoup de personnes viennent pour me demander si nous vendons des maillots. Malheureusement, c'est très difficile d'en trouver en ce moment".

Il reste toutefois quelques maillots à Foot Korner, mais la rupture est proche pour le gérant, Angelo : "On a reçu les maillots que très tard, donc c'est pour ça qu'il nous en reste encore aujourd'hui. Mais seulement une dizaine donc ça va partir très vite".

Selon les magasins interrogés, les fournisseurs des maillots de supporters sont en rupture de stock. Ils n'auront donc aucune autre livraison d'ici la finale. D'autres produits dérivés sont encore disponibles pour arborer le coq français : polos, t-shirts d'entraînement, joggings, etc.